التنمية المحلية: المحافظات استعدت لمواجهة السيول

أكدت وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرارات اجتماع مجلس المحافظين الأخير، ورفع حالة التأهب في جميع المحافظات استعدادًا لموسم السيول والأمطار.



وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه يجرى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لاتخاذ جميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول.



وأشار الوزير، أن المحافظات شكلت فرق طوارئ وتدخل سريع بالمحافظات في جميع التخصصات للتعامل مع أية حالات طارئة بسبب الطقس، مضيفا أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين الوزارة والمحافظات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية والتصدي لأي تغيرات.