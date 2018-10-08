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حوادث

الجنايات: السجن 3 سنوات لمتهمين في أحداث عنف النزهة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
عاقبت الدائرة 14 أرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المتهمين مصطفى حسن السمان، وأحمد صابر السيد بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة بـ "أحداث عنف النزهة".

وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة الدفاع الذى التمس براءة المتهم تأسيسا على أن أقوال شهود الإثبات جميعا أقروا واتهموا أمام جهات التحقيق وأمام المحكمة أنصار الرئيس المعزول بجرائم القتل والشروع فيه والتجمهر وانتفاء صلة المتهم لضبطة قبل الواقعة بـ3 ساعات، ودفع بعدم وجود ثمة أحراز تم ضبطها مع المتهم.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين، الاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

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