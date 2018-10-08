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فن

الأردني عبد الله مقداد يفوز بمنحة حضور سوق مهرجان مالمو للسينما العربية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
مالمو - محمد نبيل
ضمن فعاليّات السوق السينمائي، الذي يُقام بالتوازي مع مهرجان مالمو للسينما العربية، وفي إطار اتفاقية الشراكة بين المهرجان، ومهرجان السينما الأوروبية في الأردن، شارك المخرج الأردني: عبد الله مقداد في سوق مهرجان مالمو السينمائي هذا العام.


عبّر المخرج عبد الله مقداد عن سعادته بهذه الفرصة قائلًا "أتاحت فرصة التواجد في ملتقى وسوق مهرجان مالمو للسينما العربية هذا العام فرصة الاتصال عن قرب بزملائي صنّاع السينما في الوطن العربي، بالإضافة إلى التواصل مع شركات الإنتاج والمهتمّين من دول الشمال. إذ يعد سوق مهرجان مالمو السينمائي نافذةً ممتازة للسينمائيين الشباب، للتشارك وطرح مشاريع الأفلام، وذلك من خلال التواجد في الحدث الأكبر للسينما العربية في الغرب".

كان المخرج عبد الله مقداد قد حصلَ على جائزة مهرجان السينما الأوروبية في الأردن، الذي يُعدُّ أقدم مهرجان سينمائي في الأردن، وتتمثل الجائزة في منحة حضور ملتقي وسوق مهرجان مالمو للسينما العربية. وبفضل هذه الشراكة، أطلق مهرجان الأفلام الأوروبية في الأردن مسابقة للأفلام قصيرة بغرض المساعدة في تسليط الضوء على الإنتاج المحلي ومنح صنّاع السينما المحليين في الأردن فرصة دولية جديرة بالاحترام في أحد المهرجانات السينمائية العربية الأوروبية الأكثر شهرة.

ويُعتبر ملتقى ومهرجان مالمو للسينما العربية منصة فريدة من نوعها، تهدف إلى إنشاء مركز حيوي للاندماج بين السينما العربية وسينما دول الشمال الأوروبي. أما الهدف المركزي للسوق، فهو السعي لتعزيز التعاون والإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي، فضلًا عن توسيع دائرة التوزيع، ويوفر السوق فرصة اللقاء بين أصحاب المشاريع والجهات الداعمة للإنتاج من كل أنحاء العالم العربي وبلدان الشمال الأوروبي.

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