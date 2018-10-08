تأجيل دعوى رفع التحفظ على أموال الإخوان لـ15 أكتوبر

قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، تأجيل نظر التظلمات المقدمة من عناصر وشركات تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، على قرار التحفظ على أموالهم ومصادرتها، لجلسة 15 أكتوبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.





وكانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، أصدرت قرارا بمصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، كان تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها.





وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الشهر الماضي، حكما بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، الصادر وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.