فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن التصويت حق لكل المواطنين وفق الشروط التي وضعها القانون وهذا الحق يوجب علي الجميع المشاركة في الحق السياسي.



وأضاف فوزي خلال كلمته بمؤتمر مجلس الدولة، أن تقاعس الناخب عن الانتخابات، يستوجب توقيع عقاب عليه، لافتا الى أن الدستور أكد ان الانتخاب حق لكل من توافرت فيه الشروط، والامتناع عن التصويت والمشاركة يعتبر جريمة، ووضع حد اقصي للعقوبة قيمتها ٥٠٠جنيه .



وأشار فوزي الى ان الدولة بدأت مؤخرا في حصر الاشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة، لافتا الى أنه ليس هناك أى تفرقة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في الانتخاب، وان الحق لا يحجب الا لمن خصهم القانون علي سبيل الحصر وهم الجيش والشرطة، وذلك طبقا للمعايير العالمية للانتخابات



وأوضح فوزي أن الانتخابات تجرى في إطار تنافسي بين المواطنين يعكس الديمقراطية التي تعيشها مصر، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى ضمانة المواطن لإنجاح العملية الانتخابية، لأنها هيئة مستقلة من قضاة مصر الأجلاء، تعمل على تذليل كل العقبات أمام الناخبين والمشرفين



وأضاف أن هناك مراقبة دولية من منظمات المجتمع الدولي، للاشراف على الانتخابات في مصر ، لافتا الى التزامها الكامل للقوانين التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وكل ذلك يؤدي إنجاح العملية الانتخابية



ولفت الى أن المواطن له كامل الحرية في الانتخابات دون قيود او فرض رأى أو وصاية أو عدوان على حرية تعبيره عن رأيه.

