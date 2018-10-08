ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
كتب محمد زهير - عدسة : عمرو سيد
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن التصويت حق لكل المواطنين وفق الشروط التي وضعها القانون وهذا الحق يوجب علي الجميع المشاركة في الحق السياسي.

وأضاف فوزي خلال كلمته بمؤتمر مجلس الدولة، أن تقاعس الناخب عن الانتخابات، يستوجب توقيع عقاب عليه، لافتا الى أن الدستور أكد ان الانتخاب حق لكل من توافرت فيه الشروط، والامتناع عن التصويت والمشاركة يعتبر جريمة، ووضع حد اقصي للعقوبة قيمتها ٥٠٠جنيه .

وأشار فوزي الى ان الدولة بدأت مؤخرا في حصر الاشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة، لافتا الى أنه ليس هناك أى تفرقة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في الانتخاب، وان الحق لا يحجب الا لمن خصهم القانون علي سبيل الحصر وهم الجيش والشرطة، وذلك طبقا للمعايير العالمية للانتخابات

وأوضح فوزي أن الانتخابات تجرى في إطار تنافسي بين المواطنين يعكس الديمقراطية التي تعيشها مصر، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى ضمانة المواطن لإنجاح العملية الانتخابية، لأنها هيئة مستقلة من قضاة مصر الأجلاء، تعمل على تذليل كل العقبات أمام الناخبين والمشرفين

وأضاف أن هناك مراقبة دولية من منظمات المجتمع الدولي، للاشراف على الانتخابات في مصر ، لافتا الى التزامها الكامل للقوانين التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وكل ذلك يؤدي إنجاح العملية الانتخابية

ولفت الى أن المواطن له كامل الحرية في الانتخابات دون قيود او فرض رأى أو وصاية أو عدوان على حرية تعبيره عن رأيه.
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور
فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور

ترشيحاتنا

كارتيرون يكشف كواليس اجتماعه بلاعبي الأهلي أمس

سقوط مدرب الإرهابيين في سيناء وليبيا.. ليبيا تعتقل هشام عشماوي ضابط الصاعقة المفصول من الجيش المصرى.. ورويترز: عشماوي المسئول الأول عن الموجة الإرهابية في مصر

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

10 معلومات في البيان الـ 28 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

اكسترا نيوز: سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

نجل العاهل السعودي يكشف عن موقف جمع والده بمعلمه

شاهد .. ربط فتاة مسلمة وجلدها خمس ساعات بالهند لهذا السبب

نصر سالم: القوات المسلحة تستلهم روح أكتوبر فداء للوطن.. فيديو

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

سقوط المعلمة رشا ملكة الإستروكس في شبرا الخيمة

الداخلية: سقوط عصابة لتزوير الدولارات يتزعمها طبيب تخدير.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فيديو

ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو
مايا مرسي: لأني أب يهدف لإظهار دور الآباء على مستوى العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟