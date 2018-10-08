ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القومى للمرأة يشيد بقرار شيخ الأزهر بحظر نقل السيدات من أماكن عملهن إلا برغبتهن

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
فاطمة رضا
وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لاصداره القرار رقم ٣٢ لسنه ٢٠١٨ والذى ينص على "حظر نقل السيدات من أماكن عملهن، مالم يكن برغبتهن، وبعد عرض مبررات النقل واعتمادها من شيخ الأزهر شخصيا" .

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بهذا القرار الانسانى الذى يعد امتدادا لسياسة فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر فى دعم وتمكين المرأة المصرية، كما يعبر عن تقدير فضيلته واحترامه لظروفهن الأسرية، ويؤكد مدى تقدير الدين الإسلامي الحنيف لأهمية دور المرأة في المجتمع.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد أن تقدمت إحدى السيدات بتظلم من قرار نقلها نظرا لبعد مقر العمل عن المنزل، وقد استجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الفور ، باصداره هذا القرار الإنساني.

ترشيحاتنا

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

نسرين طافش لـ دينا هارون بعد وفاتها: السلام لروحك الطيبة

تركيا تقدم طلبا لمعاينة القنصلية السعودية بإسطنبول بحثا عن خاشقجي

شاهد.. يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. أكبر من ملعب كرة قدم

شاهد .. ربط فتاة مسلمة وجلدها خمس ساعات بالهند لهذا السبب

صورة نادرة لبكاء شارون بسبب هزيمته من فرقة المشير طنطاوي

اكسترا نيوز: سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا

بعد القبض عليه.. أبرز 8 حوادث متورط فيها الإرهابي هشام عشماوي

الرقابة الإدارية: سقوط محامٍ شهير قدم 2 مليون جنيه رشوة لموظفين بالمحاكم والنيابات

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

فيديو

المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة
ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟