القومى للمرأة يشيد بقرار شيخ الأزهر بحظر نقل السيدات من أماكن عملهن إلا برغبتهن

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لاصداره القرار رقم ٣٢ لسنه ٢٠١٨ والذى ينص على "حظر نقل السيدات من أماكن عملهن، مالم يكن برغبتهن، وبعد عرض مبررات النقل واعتمادها من شيخ الأزهر شخصيا" .



ورحبت الدكتورة مايا مرسى بهذا القرار الانسانى الذى يعد امتدادا لسياسة فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر فى دعم وتمكين المرأة المصرية، كما يعبر عن تقدير فضيلته واحترامه لظروفهن الأسرية، ويؤكد مدى تقدير الدين الإسلامي الحنيف لأهمية دور المرأة في المجتمع.



جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد أن تقدمت إحدى السيدات بتظلم من قرار نقلها نظرا لبعد مقر العمل عن المنزل، وقد استجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الفور ، باصداره هذا القرار الإنساني.