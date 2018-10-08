براءة متهم في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ببراءة المتهم احمد محمود غريب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى".



صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وامانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق والراحل، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.