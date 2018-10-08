خبيرة: إصلاحات البنك المركزي وراء ارتفاع الاحتياطي لـ 44.5 مليار دولار

ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من إجراءات البنك المركزي المصري التى أدت الى زيادة الاحتياطي النقدي البلاد الي ,44.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.



وقالت شلبي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الإجراءات التصحيحية للحكومة و إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من استحقاقات دستورية واقتصادية ساعد علي تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر و تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التشريعية في مقدمتها قانون الاستثمار والشركات والتمويل متناهي الصغر وغيرها ، ليساهم في ذلك في تنامي الاحتياطي النقدي خلال العامين الماضيين تزامنا مع استقرار سعر صرف الدولار بعد تحرير العملة.



وأشارت الي الجدارة الائتمانية لمصر وإشادة المؤسسات الدولية بمنجزات المصارف المصرية في توفير التمويل اللازم القطاعات الإنتاجية في مصر ساعد في تعافي الاحتياطي إذ أن هناك ثقة من العالم الخارجي في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري .



وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الي 44.5 مليار دولار بارتفاع اقترب من مليار دولار عن الشهر الماضي