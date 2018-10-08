محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

أكد ناصر عزام، محامي نادي الزمالك، أنه تم إيقاف جميع قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الخاصة بخصم نقاط من الفريق حيث تم الطعن عليها جميعا.



وقال "عزام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في الجون" مع ماركو مراد، عبر اثير " ميجا اف ام"، إنه تم تسديد 300 ألف دولار لحساب كريم الحسن لاعب الفريق السابق، بالإضافة لإرسال باقي مستحقاته بدفعات محددة.



وأضاف أن النادي قام بعمل تسويات مع جميع لاعبي الفريق السابقين المتبقي لهم مستحقات مشددا ان تم خفض قيمة المستحقات بنسبة 75%.



وتابع أن الزمالك واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات المادية ولكنها تقترب من الحل مشددا انه تم رفع الحجز على أرصدة النادي عقب سداد الضرائب المستحقة على النادي.



أما بشأن ريكاردو لاعب الفريق السابق و سداد مستحقاته فأكد أن اللاعب وافق على الحضور للقاهرة وفتح حساب له لتحويل عن طريقه مستحقاته اما بالنسبه لباقي اللاعبين فسيتم عمل تحويلات خارجية لهم.



