البنك الأهلي يطلق حملة للترويج لخدمة NBEPay بالتعاون مع فيزا

اطلق البنك الاهلى بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية وشركة بيبسيكو مصر حملة ترويجية تحت شعار " سكان ، ادفع ، واشرب " ، حيث انطلقت تلك الحملة في بعض فروع البنك الكائنة ببعض المراكز التجارية الكبرى والتي تخدم رواد تلك المراكز وهي سيتي ستارز ، كايروفيستيفال سيتي ، اضافة الى اطلاق الحملة الترويجية ايضا في بعض الجامعات مثل جامعة حلوان .



وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الحملة الترويجية تعد نموذجا للتحالف القوي بين كل من البنك الاهلي المصري ومؤسسة فيزا العالمية وشركة بيبسيكو مصر حيث تمثل شراكة بين الجهات الثلاثة بهدف الاسهام في نشر وتعزيز ثقافة المدفوعات الالكترونية حيث تلعب البنوك دورا محوريا وهاما في تفعيل قرارات وأهداف المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية ، واجتذاب الشرائح غير المتعاملة معه سعيًا وراء تقليل حجم النقود المتداولة في السوق المحلية ، وهو ما يضعه البنك الأهلي المصري نصب عينه في استراتيجية البنك حيث وضع خطة طموحة ومدروسة للتوسع في مفهوم الشمول المالي خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور تم وضعها بعد اجراء دراسة وافية للسوق المصرفي واحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين وأهمها الحرص علي تنوع الخدمات والمنتجات الالكترونية للعملاء ومنها خدمة NBEPay



وأكد عكاشه أن البنك الاهلي اطلق خدمة " NBEPay" في نوفمبر 2017 وذلك عملا على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لدي البنك وليواكب التقدم الذي يشهده عالم الاتصالات في مجال تطبيقات الهواتف المحمولة "Mobile App" ويستثمره في تطوير اساليب تقديم الخدمات المصرفية واستحداث اساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم والتي تتيح للعميل التحويل بين بطاقات فيزا البنك الاهلي المصري وسداد مديونية البطاقات الائتمانية ، هذا بالإضافة الي الخدمات الأخرى مثل الشراء من خلال التاجر, الشراء عبر الأنترنت, دفع المصروفات الدراسية , دفع فواتير,....الخ .



ومن جانبه افاد يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الحملة الترويجية استهدفت نشر الوعي بين العملاء الحاليين بخدمة NBEPay حيث تتيح قيامهم بالتجربة الفعلية للخدمة لشراء اربعة عبوات من مشروب " بيبسي " مقابل مبلغ اربعة جنيهات فقط وذلك من خلال التطبيق الخاص بالخدمة عبر الهاتف المحمول باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-code ، واضاف انه تم اختيار عدد من الفروع لتفعيل الحملة الترويجية استنادا لتمتع تلك الفروع بكثافة في عدد العملاء المترددين عليها يوميا ، حيث تتواجد داخل عدد من المراكز التجارية الكبرى والجامعات بما يضمن انتشارا واسعا لتلك التجربة الفريدة ويحقق اهدافها المتمثلة في تعزيز ثقافة المدفوعات الالكترونية .



واكد على أنه من أهم مميزات خدمة " NBEPay" أنها تتمتع بسهولة الاستخدام ، وهو ما تأكد فعليا خلال الحملة الترويجية ، حيث يمكن للعميل طلب الاشتراك في الخدمة خلال دقائق معدودة من خلال التقدم لأي من فروع البنك، وفور اشتراكه في الخدمة يقوم العميل بعد ذلك بتحميل التطبيق الخاص بالخدمة من المتجر المناسب لنوع هاتفه الذكي (IOS & Android) ثم يقوم العميل عند تشغيل التطبيق للمرة الاولى بإدخال رقم الهاتف الخاص به ليتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن الكود التعريفي حتي يتمكن من تفعيل الخدمة ومن ثم يقوم بتسجيل أرقام بطاقات فيزا الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالبنك الاهلي التي يرغب في التعامل عليها والكود السري الخاص بكل بطاقة للتأكد من ملكية العميل للبطاقة، ثم يقوم بتخليق رقم سري خاص بالتطبيق (MPIN) وبذلك يمكنه استخدام خدمة NBEPay"" في عمليات التحويلات بين البطاقات وسداد مديونية بطاقة الائتمان والشراء من خلال التجار او عبر الانترنت أو سداد المصروفات الدراسية الجامعية ودفع الفواتير …ألخ من خلال الخيارات الموضحة بالتطبيق.



ومن جهته، اعرب طارق محفوظ، مدير Visa مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع بيبسيكو مصر في هذه المبادرة التي تؤكد حرصها على القيام بدور فعال في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية في مصر وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة وجهود عملاءنا من البنوك لتفعيل الشمول المالي. ومن خلال التعاون مع البنوك والشركاء مثل بيبسيكو مصر للوصول المباشر للمستهلك عبر هذه المبادرات حيث تسعيVisa لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول الذي يتسم بالأمان والراحة لتسهيل المدفوعات الرقمية حيث يمنح هذا النوع من المبادرات والعروض مستهلكين فرصة للاستمتاع بالمنتجات التي يفضلونها من خلال تجربة دفع فريدة تعتمد على الابداع الذي يميز صناعة المدفوعات الرقمية وتحرص Visa على تقديمه لعملائها وحاملي البطاقات".



وقال حسام دبوس ، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشروبات – شركة بيبسيكو أن الشركة تؤمن بأهمية التغيير وتسعي دائمًا إلى التطور بهدف مواكبه التوجهات العالمية، بما يعود بالنفع على عملائها ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم الشباب واطلاعهم على كل ما هو جديد، رفع وعيهم بأحدث التقنيات العالمية في عملية الشراء مما يسهل على المستهلك الحصول على احتياجاته.



وأضاف دبوس ان التوجه العالمي الان يقوم على تقليل المدفوعات النقدية والاتجاه إلى المدفوعات الرقمية في إطار سياسة الشمول المالي، لذا رحبت الشركة بمبادرة شركة Visa والتي نأمل ان تتوسع بشكل أكبر لتشمل باقي المحافظات المصرية







