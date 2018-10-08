الغضبان: تخطيط عمراني عالمي لـ غرب بورسعيد يراعي اكتشافات الغاز

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يتم حاليا إعداد تخطيط عمراني متكامل لمنطقة الغرب، وتقوم المحافظة حاليا بإعداد الدراسات الخاصة باحتياجات المنطقة من شبكات الصرف الصحي والصناعي.



وقال المحافظ إن الغرب أصبح منطقة عالمية وتعد من أكبر مناطق الغاز الطبيعي وستضم مجمعا سكنيا متحضرا لن يسمح اطلاقا بتجاوز الاشتراطات البيئية



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ومسئولي الشركة المنفذة لمحطة معالجة المياه المصاحبة للغاز في منطقة الغرب والتي ستقام على مساحة ١٠ آلاف م٢ وستعمل بطاقة مبدئية ٢٠٠٠ م٣ يوميا تصل إلى ١٠٠٠٠ م٣ يوميا.



وأشار المحافظ إلى الجهد الذي تبذله القوات المسلحة والثروة السمكية للتخلص من التلوث خاصة أن هناك ١٢ مليون م٣ من مياة الصرف الصحي للقاهرة الكبري تصب يوميا في بحيرة المنزلة.



ومن جهته قال المهندس خالد فاروق رئيس الشركة المنفذة للمحطة أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات الإيطالية التي لديها خبرات متقدمة في معالجة المياه والتي تعتمد على الفصل الطبيعي والكيمائي والبيولوجي وكلها متوافقة مع الاشتراطات البيئية .