ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغضبان: تخطيط عمراني عالمي لـ غرب بورسعيد يراعي اكتشافات الغاز

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:45 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يتم حاليا إعداد تخطيط عمراني متكامل لمنطقة الغرب، وتقوم المحافظة حاليا بإعداد الدراسات الخاصة باحتياجات المنطقة من شبكات الصرف الصحي والصناعي.

وقال المحافظ إن الغرب أصبح منطقة عالمية وتعد من أكبر مناطق الغاز الطبيعي وستضم مجمعا سكنيا متحضرا لن يسمح اطلاقا بتجاوز الاشتراطات البيئية

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ومسئولي الشركة المنفذة لمحطة معالجة المياه المصاحبة للغاز في منطقة الغرب والتي ستقام على مساحة ١٠ آلاف م٢ وستعمل بطاقة مبدئية ٢٠٠٠ م٣ يوميا تصل إلى ١٠٠٠٠ م٣ يوميا.

وأشار المحافظ إلى الجهد الذي تبذله القوات المسلحة والثروة السمكية للتخلص من التلوث خاصة أن هناك ١٢ مليون م٣ من مياة الصرف الصحي للقاهرة الكبري تصب يوميا في بحيرة المنزلة.

ومن جهته قال المهندس خالد فاروق رئيس الشركة المنفذة للمحطة أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات الإيطالية التي لديها خبرات متقدمة في معالجة المياه والتي تعتمد على الفصل الطبيعي والكيمائي والبيولوجي وكلها متوافقة مع الاشتراطات البيئية .
الغضبان: تخطيط عمراني عالمي لـ غرب بورسعيد يراعي اكتشافات الغاز
الغضبان: تخطيط عمراني عالمي لـ غرب بورسعيد يراعي اكتشافات الغاز

ترشيحاتنا

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

فوائد البقدونس للشعر .. لن تستغني عنه أبدا

المحكمة العسكرية تقضي بإعدام ٤ متهمين في قضية ولاية الجيزة

الزراعة: لجنة فنية للنظر في طلبات تصدير الكلاب للخارج

الطريقة الشرعية للتعامل مع الكلاب الضالة

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

عهد التميمي: أصبحت المتحدثًة باسم القضية الفلسطينية

شاهد.. جولة في القنصلية السعودية بإسطنبول بحثا عن جمال خاشقجي

التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي والإنساني..فيديو

الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة دينا هارون: الموت ينتقي أجمل الزهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

10 أفكار لـ جذامة غير تقليدية

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

فيديو

رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو
استرداد 7 آلاف فدان أملاك دولة فى المنيا وأبوقرقاص.. فيديو وصور
الأوقاف: إطلاق حملة وطن بلا إدمان للتوعية من التدخين قريبا ..فيديو
حماية المستهلك: حل الشكاوى مباشرة بناء على تعليمات الرئيس..فيديو
المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟