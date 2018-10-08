أردوغان: تركيا لن تقترض مجددا من صندوق النقد رغم أزمتها الاقتصادية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن تركيا لا تنوي اقتراض قروض من صندوق النقد الدولي.



ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية على موقعها، اليوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة أمام نشطاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة كيزلجاهامام، «أغلقنا فصل الاقتراض من صندوق النقد الدولي حتى لا نفتحه مرة أخرى».



ويأتي تصريح الرئيس التركي على خلفية تصعيد التوترات بين أنقرة وواشنطن، بما في ذلك قضية القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي اعتقل في تركيا عام 2016. وردت الولايات المتحدة على اعتقاله بفرض عقوبات ضد وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويو، متهمينهم بانتهاكات حقوق الإنسان.



وحدثت موجة أخرى من التوترات بين البلدين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بمضاعفة التعريفات الجمركية المفروضة سابقا على الألومنيوم والصلب التركي إلى 20٪ و 50٪ على التوالي مما تسبب في وصول الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.



وردًا على قرار الولايات المتحدة، رفعت تركيا التعريفات الجمركية على 22 نوعًا من البضائع الأمريكية بقيمة 533 مليون دولار. على وجه الخصوص، فقد فرضت رسومًا عالية على السيارات الأمريكية والكحول والفواكه ومستحضرات التجميل والتبغ