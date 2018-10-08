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برلمان

النائب محمد فؤاد يشيد بزيادة الميزانية المخصصة لمرضى الغسيل الكلوى

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:07 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
كتب: معتز الخصوصى
أشاد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب،بقرار وزارة الصحة بزيادة الميزانية المخصصة لمرضى الغسيل الكلوى بعد أن تحملت الدولة دعم قيمة جلسة الغسيل الكلوى بعد زيادتها من 200 جنيه إلى 325 جنيها مقابل تلقي المريض الخدمة الطبية ما يعنى أن المريض لا يتحمل أى عبء مالى فى الوقت الذى يقوم به بما يقترب من متوسط 156 جلسة غسيل كلوى فى العام الواحد.

وقال فؤاد،فى بيان له اليوم،إن الزيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع تسعيرة الفلاتر والمحاليل والأدوية وبالتالى فإن إقدام وزارة الصحة على زيادة الدعم المقدم وبالتالى زيادة ميزانية الغسيل الكلوى بالموازنة لتصل إلى 25% خطوة تستحق الشكر على ما تبذله الوزارة فى مساعدة مرضى الغسيل الكلوى.

وأكد فؤاد أنه لطالما طالبنا كثيرا بزيادة الدعم المخصص لمرضى الغسيل الكلوى بعد وصول العديد من الشكاوى من المحافظات المختلفة موجها الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على استجابتها مطالبا بمزيد من الإجراءات لدعم مرضى الغسيل الكلوى خلال الفترة المقبلة.

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