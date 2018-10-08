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اقتصاد

درويش: سماح الرقابة المالية بتجزئة الأسهم يدعم الشركات المقيدة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
علياء فوزي
قال ياسر درويش خبير سوق المال إن قرار هيئة الرقابة المالية الذي صدر مؤخرا بالسماح للشركات المقيدة بتجزئة أسهمها دون تقديم مبررات لذلك، سيدعم بلا شك تعافي البورصة ويخلق سيولة لدى الكثير من أسهم الشركات المقيدة التي كانت قليلة التداول، ما يسمح للشركات باستقطاب مساهمين جدد وتحقيق معدلات تداول جيدة بأسهمها.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا بإلغاء المادة رقم 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة واعتماد الهيئة لذلك، مؤكدا أن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها، والتأكيد على حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.

وأضاف ياسر درويش أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التجزئة التي هي في الأصل حق أصيل للجمعية العمومية للشركة.

أوضح أن الهيئة بهذا القرار أتاحت الفرصة للعديد من أسهم الشركات ضعيفة التداول وذات القيمة الأسمية الكبيرة في تحقيق العديد من الفوائد على رأسها زيادة عدد المساهمين، وكذلك تنوعهم، بالإضافة إلى فرص نجاح عمليات زيادات رؤوس أموال هذه الشركات.

أوضح خبير سوق المال أنه بهذا القرار أصبح سهلا على الشركات تحقيق معدلات تداول جيدة تمنحها فرصة في الحصول على الكثير من الأنشطة المتخصصة، لا سيما إتاحة المنافسة في الإدراج بالمؤشرات الرئيسية للسوق.

وشدد درويش على أن الهيئة بهذا الشكل تعمل في إطار تنظيمي رقابي متسق للغاية يخدم السوق ويقدم مميزات تنافسية عادلة بين الشركات المقيدة، وأيضا يمنح الفرصة للعديد من المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية في أكثر من قطاع داخل البورصة.

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