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باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال سامح عيد، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن هشام عشماوى كان رأسا مدبرا كبيرا للعديد من القضايا والحوادث فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان العقل المدبر لقضية دير المنيا وحادثة الواحات.

وأضاف فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز" أنه كان مصدر معلومات كبيرا للجماعات الإرهابية وسيتم من خلاله الوصول لعدد كبير من الجماعات الإرهابية فى الفترة المقبلة فهو بمثابة الصندوق الاسود لهذه التنظيمات.

وأوضح أن عددا من الخلايا الارهابية وقعت فى ايدى الأمن، مشيرًا إلى أنهم يعملون بنظام الخلايا العنقودية وفى اماكن تدريبات خفية.

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