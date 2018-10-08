بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

فاجأ اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية الوحدة الصحية بقرية شنوان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم استجابة منه لشكاوى الأهالي والمتمثلة في ضعف الخدمة الطبية بالوحدة وغياب الأطباء.



وتفقد المحافظ غرفة الملاحظة الأولية وتأكد من وجود الأدوية اللازمة للإسعافات الأولية وكافة الأمصال الضرورية.



وخلال جولته بالوحدة تلاحظ غياب مديرة الوحدة الصحية وبعض الأطباء، وعلى الفور أحال محافظ المنوفية كافة العاملين بالوحدة للتحقيق لتقصيرهم في العمل، كما قام بالاتصال المباشر بوكيل وزارة الصحة ووجه برفع كفاءة العمل بالوحدة وبحث إمكانية مدي توفير سيارة إسعاف بالقرى أو بالوحدات الصحية القريبة من محطات القطار لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة حفاظًا على أرواح المواطنين.



كما تفقد المحافظ الصيدلية واطمأن على توافر كافة الأدوية الضرورية ، موجهًا كافة العاملين بالوحدة بالالتزام بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحسن معاملة المرضى.



كما استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين والتي من أهمها طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة وعلى الفور قام محافظ المنوفية بتفقد وحدة شنوان الإجتماعية.



أكدت مديرة الوحدة علي أنها تقوم بعمل الأبحاث بدقة وموضوعية لانتقاء من يستحق الحصول على المعاش ، موجهًا وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بزيادة عدد الباحثين بالوحدة للإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين فى أسرع وقت ممكن مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية.



وخلال جولته الميدانية بالقرية سيرا على الأقدام تلاحظ تراكم القمامة في بعض المناطق بالقرية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس القرية بعمل حملة مكبرة لرفع كافة التراكمات خلال أسبوع ، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه تنفيذ كافة التوجيهات.



كما أحال محافظ المنوفية باقى الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها وسرعة فحصها واتخاذ اللازم حيالها، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بربوع المحافظة لضبط الأداء، وكذا الوقوف على مشاكل ومتطلبات المواطنين والعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين.