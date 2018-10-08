ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
مروة فاضل
فاجأ اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية الوحدة الصحية بقرية شنوان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم استجابة منه لشكاوى الأهالي والمتمثلة في ضعف الخدمة الطبية بالوحدة وغياب الأطباء.

وتفقد المحافظ غرفة الملاحظة الأولية وتأكد من وجود الأدوية اللازمة للإسعافات الأولية وكافة الأمصال الضرورية.

وخلال جولته بالوحدة تلاحظ غياب مديرة الوحدة الصحية وبعض الأطباء، وعلى الفور أحال محافظ المنوفية كافة العاملين بالوحدة للتحقيق لتقصيرهم في العمل، كما قام بالاتصال المباشر بوكيل وزارة الصحة ووجه برفع كفاءة العمل بالوحدة وبحث إمكانية مدي توفير سيارة إسعاف بالقرى أو بالوحدات الصحية القريبة من محطات القطار لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما تفقد المحافظ الصيدلية واطمأن على توافر كافة الأدوية الضرورية ، موجهًا كافة العاملين بالوحدة بالالتزام بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحسن معاملة المرضى.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين والتي من أهمها طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة وعلى الفور قام محافظ المنوفية بتفقد وحدة شنوان الإجتماعية.

أكدت مديرة الوحدة علي أنها تقوم بعمل الأبحاث بدقة وموضوعية لانتقاء من يستحق الحصول على المعاش ، موجهًا وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بزيادة عدد الباحثين بالوحدة للإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين فى أسرع وقت ممكن مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية.

وخلال جولته الميدانية بالقرية سيرا على الأقدام تلاحظ تراكم القمامة في بعض المناطق بالقرية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس القرية بعمل حملة مكبرة لرفع كافة التراكمات خلال أسبوع ، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه تنفيذ كافة التوجيهات.

كما أحال محافظ المنوفية باقى الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها وسرعة فحصها واتخاذ اللازم حيالها، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بربوع المحافظة لضبط الأداء، وكذا الوقوف على مشاكل ومتطلبات المواطنين والعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين.
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور
بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

ترشيحاتنا

الداخلية: سقوط عصابة لتزوير الدولارات يتزعمها طبيب تخدير.. صور

10 معلومات في البيان الـ 28 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

تنظيم الإعلام يمهل قناة ltc أسبوعين لتقنين أوضاعها

وثيقة جديدة تزعم تورط رونالدو في اتهامه بالاغتصاب

باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو

زكريا ناصف: الأهلي يحتاج إلى لاعبين جدد في مراكز محددة

فوائد البقدونس للشعر .. لن تستغني عنه أبدا

كارتيرون يكشف كواليس اجتماعه بلاعبي الأهلي أمس

اكسترا نيوز: سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا

بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

أول رد من المذيعة ياسمين عز على منتقدي إطلالتها في ذكرى نصر أكتوبر

احذر من رسالة احتيالية عبر فيسبوك تعرف عليها.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

10 أفكار لـ جذامة غير تقليدية

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

فيديو

رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو
استرداد 7 آلاف فدان أملاك دولة فى المنيا وأبوقرقاص.. فيديو وصور
الأوقاف: إطلاق حملة وطن بلا إدمان للتوعية من التدخين قريبا ..فيديو
حماية المستهلك: حل الشكاوى مباشرة بناء على تعليمات الرئيس..فيديو
المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟