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ثقافة

ثقافة الشرقية تحتفل بنصر أكتوبر بندوات وورش فنية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة الشرقية احتفالًا بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد، فنفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة رسم بمناسبة انتصارات أكتوبر وشرح مجسم الدبابة وعمل تصور لحرب أكتوبر.

كما نظم قصر ثقافة ديرب نجم لقاء أدبيا، لأدباء ديرب نجم بحضور الشعراء علاء عيسي ومحمود الديداموني وحسام الكرار، وياسر علي عبدالعليم ورضا عطية ومجدي جعفر والمخرج سمير عبد العظيم ومواهب في الإلقاء وقاموا بإلقاء قصائد وطنية.

وعقد قصر ثقافة منيا القمح احتفالية فنية بدأت بمعرض فنى للفنانة سالى نصر، تضمن لوحات عن حرب أكتوبر وجدارية وفي الختام قدمت فرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة أشرف يوسف مجموعة من الأغاني الوطنية، غنت شروق السيد "يا بلادي"، ومحمد جمال "عاش اللى قال"، وعصام جمال أغنية "عظيمة يا مصر"، ومنال محمد أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، ومصطفى أحمد أغنية "أنا مواطن".

كما نفذت مكتبة سلمنت ورشة رسم عن انتصارات أكتوبر، فيما نفذ بيت ثقافة أبو حماد محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" بالساحة الشعبية بأبو حماد تحدث فيها اللواء محي نوح عن حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخرا لكل المصريين، حيث انتصر الجيش المصري العظيم على الإحتلال الصهيوني واستطاع استعادة أرض سيناء الغالية.

كما نفذ بيت ثقافة مباشر محاضرة بعنوان "الاحتفال بنصر أكتوبر" لمحمد الحنفي تحدث فيها عن أهمية سيناء بالنسبة لمصر وتحالف الدول العربية الشقيقة مع مصر خلال الحرب والسلام بعد النصر والدروس المستفادة من حرب أكتوبر.

وفي سياق متصل، أقام بيت ثقافة مشتول محاضرة بعنوان "القوات المسلحة سيف الوطن ودرعه" تحدث فيها أحمد عبدالله عن القوات المسلحة بإعتبارها درع وحصن منيع للشعب المصرى فهى التي تخاطر بحياة أبنائها من أجل السلام وحفظ الأمن والاستقرار، فقال عنها السادات يستطيع الشعب أن ينام اليوم دون خوف أوفزع بعد أن أصبح له درعا وسيفا.

وأقامت مكتبة الصنافين محاضرة عن "صناعه الخزف" تضمنت معلومات عن التطور في صناعة الخزف وأساليب صناعته، حيث تعتبر من أقدم الحرف اليدوية التي مارسها الإنسان والتي تعتمد صناعتها على الطين المحروق حيث كانوا يستخدموه كأدوات منزلية بسيطة، وما تمثله هذه الصناعة من بعد ثقافي واجتماعي واقتصادي من بين الصناعات الحديثة الآن.

وفي قصر ثقافة الحسينية تم تنفيذ قراءة حرة بمكتبة الطفل حيث تنوعت اختيارات الرواد ما بين القصص المختلفة منها ما يتحدث عن بطولات أكتوبر العظيمة ومرور 45 عامًا عليها، وذلك بمشاركة أمناء مكتبة الطفل.

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