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محافظات

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
مروة فاضل
شهد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية حفل بدء الدراسة واستقبال طلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شبين الكوم، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عادل مبارك القائم بأعمال رئيس جامعة المنوفية وأحمد الشناوي مدير إدارة شبين الكوم التعليمية والنائب ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب وممثل بيت العائلة بالمنوفية وعدد من أولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفى كلمته رحب مدير المدرسة بالحضور، مقدمًا التهنئة لمحافظ المنوفية على توليه مهام منصبه الجديد، ثم تحدث عن الفلسفة التى تقوم عليها المدرسة، مؤكدًا أن الطالب هو المحور الرئيسى للعملية التعليمية فيما تقوم المدرسة بتنمية قدرات ومهارات الأطفال لإخراج جيل قادر على مواكبة التقدم، مشيرًا إلى أن التجربة الجديدة للمدارس اليابانية قد أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2016 خلال زياته لليابان للاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة فى تربية النشء وطرق التعليم المبتكرة.

كما أوضح مدير المدرسة أن المدرسة تضم 11 فصل دراسي وبدأ العمل بـ 5 فصول لمرحلة رياض الأطفال وعدد 1 فصل بالصف الأول الإبتدائي مع بداية العام الدراسي، فيما تضمن الحفل بعض الفقرات الترفيهية للأطفال ( الأقنعة – التنورة) وكذا عرض رياضي للجمباز للطفلة ليلى وهيب بمرحلة رياض الأطفال.

وفى كلمته وجه محافظ المنوفية التهنئة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالمدرسة، مؤكدًا سعادته بالعمل بمحافظة المنوفية فهي بلد العلم والعلماء، موجهًا مدير المدرسة بضرورة المشاركة المجتمعية مع أولياء الأمور ومجلس الأمناء للإرتقاء بالمدرسة وكذا بحث سبل التوسعات اللازمة لسد احتياجات الكثافة الطلابية فى المستقبل، كما وجه بضرورة الإهتمام بالمظهر الحضاري المشرف للمدرسة لجعلها قدوة تعليمية لباقي المدارس على مستوى المحافظة.

كما أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بالتعليم لدوره في نهضة البلاد وتقدمها وخاصة المدارس اليابانية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تحسين جودة المنظومة التعليمية.

وفى ذات السياق تفقد المحافظ فصول رياض الأطفال ووجه المعلمين بحسن معاملتهم وتحفيزهم فى حب العلم من خلال تفعيل الأنشطة الترفيهية ، وفى ختام الحفل حرص محافظ المنوفية على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع أولياء الأمور والتلاميذ تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد.
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

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