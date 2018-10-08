الطريقة الصحيحة لحفظ قرع العسل في الفريزر مع الشيف هالة.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، الطريقة السليمة لحفظ قرع العسل في الفريزر.



وقالت "فهمى" إنه لا بد من تقطيع قرع العسل مكعبات كبيرة ثم وضع 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون عليه، وتغليفه بكيس بلاستيك ووضعه بالفريزر.



ولمعرفة طريقة العمل بالتفصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...

