رئيس إعلامية النور يستعرض دور اللجنة في نشر فعاليات الحزب

استعرض المهندس إيهاب شاهين، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، ما قدمته اللجنة الإعلامية خلال الفترة الماضية ، وما أنتجته من فيديوهات وسلاسل تهدف لتثقيف أبناء الحزب، و زيادة وعيهم السياسي و الرد على الشبهات والأكاذيب المطروحة، والتأريخ لفترة مهمة من فترات الحزب، وكذلك دور اللجنة فى دعم نواب الحزب وإبراز إنجازاتهم ودورهم داخل البرلمان .



وأوضح "شاهين" أن السلاسل المرئية التى تُبث عبر الصفحة الرسمية للحزب ، يُبذل فيها جهد كبير لكى تخرج بهذه الصورة ، مشيرا إلى أن سلسلة "حزب النور بيفكر ازاى ؟ " تشرح مواقف الحزب وفلسفة اتخاذ القرار ، و سلسلة "حكايات من تاريخ مصر" تُوثق لفترة تاريخية هامة ألا وهى فترة الفتح الإسلامى لمصر ، بينما تهدف سلسلة " امسك حرامى " إلى تثقيف الشباب وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.



وأشاد "شاهين" ، بمجهودات أعضاء اللجنة المركزية فى تغطية فعاليات الجمعية العمومية ، مشيرا إلى أن اللجنة تضع فى خططها المستقبلية تدريب أعضائها وتثقيفهم ، لإيجاد أعمال احترافية تليق بحزب النور .



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للحزب ، والتى انعقدت بمقر الحزب بأمانة الاسكندرية ، بحضور رئيس الحزب ونوابه ومساعديه، وأعضاء الهيئة العليا للحزب ، وأعضاء الكتلة البرلمانية .

