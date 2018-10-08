تنظيم الإعلام يمهل قناة ltc أسبوعين لتقنين أوضاعها

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، منح مهلة لقناة ltc أسبوعين لتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.



وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هى "صح النوم وكرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية"، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار المخالفات.





كما جاء القرار بناء على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون ولقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير بالإضافة إلى ما عرض على القناة من انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامى والأكواد والمعايير والضوابط الإعلامية والترويج للشائعات التى تضر بالأمن القومى المصرى والتسليم بما يتم بثه من أكاذيب و الشائعات على بعض مواقع التواصل الإعلامي، وكذلك استضافة عدد من الدعاة يرتدون الزى الأزهرى وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية والتشكيك في الذمم المالية لبعض الدعاة و رجال الدين وإهانة مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب وقياداته نقابة المحامين واتحاد الكرة .