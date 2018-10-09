جائزة نوبل لعام 2018 .. الاختيار أنصف المرأة.. والفتاة الأيزيدية والطبيب الكونجولي أبرز الفائزين

تُمنح جائزة نوبل لستة فئات سنويا تقديرا عن إنجازات بارزة في مختلف المجالات، بين العلم والكتابة والبحث العلمي، فكل من الحائزين على الجائزة هم أشخاص عملوا من أجل البشرية، وعلى مدار الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في بعض المجالات، بعدما أعلنت الجامعة السويدية المنظمة عن تحديد الفائزين بجائزة نوبل لعام 2018، ويرصد "صدى البلد" جوائز نوبل لعام 2018.



جائزة نوبل للسلام:

منحت لجنة نوبل النرويجية، جائزة نوبل للسلام إلى الناشطة في مجال مكافحة الاغتصاب نادية مراد، والطبيب الكونجولي دنيس موكويجي لجهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي، كسلاح في الحرب والصراع، وتذهب جائزة نوبل للسلام إلى الشخص الذي يقوم بأكثر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، وعقد مؤتمرات السلام والترويج لها.



وقالت اللجنة عن فوزهما، في بيان: "ساعد كل منهن بطريقته الخاصة على إبراز درجة أكبر من العنف الجنسي في فترة الحرب وتحميل الجناة المسؤولية عن أفعالهم".



قالت نادية وهي إحدى الناجيات من العنف الجنسي، بعد فوزها، في بيان لها إنها تشعر بالامتنان لاهتمام المجتمع الدولي بمحنة الشعب الآيزيدي، الذي عانى منذ عام 2014 بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها داعش بالعراق.



وأضافت نادية: "أشعر بالتفاؤل والتشجيع بسبب الدم الذي تلقيته، وأنا أشارك هذه الجائزة مع اليزيديين والعراقيين والأكراد وغيرهم من الأقليات المضطهدة وجميع ضحايا العنف الجنسي في العالم.



جائزة نوبل في الكيمياء:

حصل ثلاثة أشخاص على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2018، وتمنح الجائزة للأشخاص الذين قاموا بأهم اكتشاف أو تحسين كيميائي، وفقًا لإدارة نوبل للكيمياء.



ذهبت الجائزة هذا العام إلى فرانسيس أرنولد، أستاذ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، مناصفة مع جورج سميث وهو باحث من جامعة ميسوري، وجريج ونتر الباحث في مختبر علم الأحياء الجزيئية بجامعة كامبريدج.



وحصل أرنولد على الجائزة لاختراعه طريقة للتحكم في تطور الإنزيمات، وهو إنجاز قد يؤدي إلى تصنيع كل المواد لطبية من الوقود الحيوي، واندهش أرنولد فور تلقيه اتصال في الرابعة فجرًا من منظمي المسابقة، حيث شك في البداية أن ربما هذه الاتصال بسبب حالة طوارئ.



جائزة نوبل في الطب:

فاز البروفيسور جيمس أليسون من الولايات المتحدة، والبروفيسور تاسكو هونجو من اليابان، بجائزة نوبل في مجال الطب لعام 2018، حيث تمكن العالمان من هزيمة السرطان، باكتشافهما كيفية محاربته عن طريق جهاز المناعة بالجسم، واجتمع اعلالمان على هدف واحد وهو التوصل لعلاج سرطان الجلد القاتل المتقدم، من خلال التركيز على تسخير جهاز المناعة لإيقاف تطور المرض بحسب ما ذكرته "بي بي سي".



جائزة نوبل في الفيزياء:

تم منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2018 لثلاث علماء في مجال "لختراعات رائدة في مجال فيزياء الليزر"، وكان نصف الجائزة إلى آرثر آشكين والنصف الآخر مناصفة مع جيرار مورو، ودونا ستريكلاند، وتبلغ قيمة الجائزة لإجمالية في هذا المجال 1.6 مليون دولار أمريكى.



وكان قد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي، 3 علماء أمريكيين وهم باري باريش، وكيب ثورن، وراينر فايس، لدراساتهم حول موجات الجاذبية التي تفتح آفاقا جديدة لفهم الكون.



جائزة نوبل في الاقتصاد:

قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم والمعنية بتوزيع جوائز نوبل، بمنح جائزة "سفيرجيس ريكسبانك" في العلوم الاقتصادية إلى الاقتصادي الأمريكي "ويليام نوردهاوس" ونائب رئيس البنك الدولي "بول إم رومر".



وتعتبر جائزة الاقتصاد التي تقدمها الأكاديمية السويدية ليست رسمية، فهي ليست واحدة من الخمس جوائز المسماة جوائز نوبل (في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الطب، الأدب، والسلام) والتي قام ألفريد نوبل بتأسيسها في عام 1895.