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تعليم

وكيل تعليم الغربية: المدرسة اليابانية في طنطا إنجاز دولي.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:49 م
افتتاح المدرسة اليابانية
افتتاح المدرسة اليابانية بطنطا
أحمد على
أعلن الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، أن افتتاح المدرسة اليابانية بطنطا إنجاز دوليا جديدا لتربية وتعليم أبنائنا، لافتا بقوله: "كلنا بنجتهد لصالح خلق جيل جيد ونشء مميز قادر على حمل راية ولواء بناء الوطن".

وجاء ذلك خلال افتتاح اليوم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طنطا، والتي تقع بمنطقة مجمع الجلاء التعليمي ، في حضور الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع وكيل الوزارة بقوله " الحمد لله مديرية التربية والتعليم نسقت مع هيئة الأبنيه التعليمية خطوات التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان توصيل كافة الخدمات والمرافق بالمدرسه قبل افتتاحها الرسمي وبنسعي جاهدة لرفع كفاءة وعدد المدارس لأكثر من 3 مدارس".

كما تفقد محافظ الغربية المدرسة، والتى تضم ثلاثة مراحل بواقع فصلين لكل مرحلة وهي رياض الأطفال المستوى الأول والثاني والأول الابتدائي، وقد أنشئت المدرسة على مساحة إجمالية 8 آلاف و868 مترًا، وتضم 22 فصلًا دراسيًا، و4 فصول رياض أطفال، وصالة كمبيوتر، وصالة متعددة الأغراض، ومعامل للعلوم واللغات، وغرف المصادر والتحضير، وكافتيريات، وملاعب، وصالات للمدرسين، وحجرات للمجال الصناعي، والاقتصاد المنزلي، ودورات مياه، ومسطحات خضراء.

وأشاد المحافظ بمكونات وتصميم المدرسة، مُشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المدارس الذي يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة في مجال التعليم، والتي تقوم على 3 عناصر أساسية، وهي المناهج، وبناء جسم رياضي من خلال الاهتمام بالرياضة والتدريبات، وتغذية الروح من خلال الاهتمام بالأنشطة والهوايات.

كما تابع محافظ الغربية سير العملية التعليمية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمجمع التعليمى بالجلاء، واستمع إلى شرح أحد طلبة الصف الثانى الثانوى والذى يقوم بعمل مشروع عن المياه والتربة، والجدير بالذكر أن موضوعات الدراسة فى هذه المدرسة عبارة عن موضوعات بحثية بالإضافة إلى المواد الدراسية العادية.
وكيل تعليم الغربية: المدرسة اليابانية في طنطا إنجاز دولي.. صور
وكيل تعليم الغربية: المدرسة اليابانية في طنطا إنجاز دولي.. صور
وكيل تعليم الغربية: المدرسة اليابانية في طنطا إنجاز دولي.. صور
وكيل تعليم الغربية: المدرسة اليابانية في طنطا إنجاز دولي.. صور
وكيل تعليم الغربية: المدرسة اليابانية في طنطا إنجاز دولي.. صور

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