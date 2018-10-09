زراعة البرلمان: الكلاب الضالة وباء.. وتصديرها يقلل الأزمة

وصف النائب محمود شعبان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، انتشار الكلاب في مصر بـ"الوباء" الذي يصطحب معه الأمراض، فبعد انتشاره في محافظات تعتبر واجهة لمصر مثل القاهرة والإسكندرية< كان لا بد من وجود حلول لهذه المشكلة.



وأشار شعبان، في تصريحات لـ"صدي البلد" إلي أن مقترح النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، بتصدير الكلاب الضالة إلى كوريا بعد تحديد نظام غذائى معين لهم لمدة أسبوع، يعتبر من الحلول الجيدة التي تحد من هذه المشكلة، خاصة وأنه سيكون له عائد مادي.



وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه في حالة عدم تنفيذ هذا المقترح؛ يتم اللجوء للطرق الأخرى؛ وهي التخلص منهم سواء كان بالرصاص أو السم، منعا للاذي والفزع التي تسببه للمواطنين.