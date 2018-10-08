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عن صعود الاحتياطى لدى المركزى.. خبراء: مؤشر على تعافي الاقتصاد والفترة القادمة تشهد طفرات مماثلة.. والإجراءات التصحيحية كلمة السر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:03 م
صدى البلد
محمد يحيى - آية الجارحي
خبير اقتصادى: حركة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن وضع الاحتياطى 
ماجدة شلبى: دور مهم لقانون الاستثمار والشركات والتمويل متناهي الصغر 
أبوزيد: تأثير يجابى لزيادة الصادرات غير النفطية فى ميزان المدفوعات 

أجمع خبراء اقتصاديون على أن القفزة التى شهدها الاحتياطى من النقد الأجنبى، التى تم الإعلان عنها اليوم تثمل مؤشرا مهما وأساسيا على تعافى الاقتصاد المصرى. وأكدوا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التحسن على خلفية الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها الدولة بما فيها التعديلات التى تم إدخالها على مشروعات القوانين وصدور قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار والتسهيلات الكبيرة التى يوفرها .
ولفت الخبراء إلى أن ما جرى على مستوى الاستثمار والتجارة وإصلاح البنية التشريعية، وأعمال البنية التحتية وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كان محل تقييم وإشادة من جانب المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث المعنية، بجانب التحسن الواضح فى النشاط السياحى ومعدلات الحركة الملاحية بقناة السويس، وكذا تحويلات المصريين بالخارج وكلها ساعدت فى زيادة ونمو الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى .

تحسن ملموس :

توقع الخبير المصرفى الدكتور محسن الخضيرى استمرار تحسن أداء معدلات الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها فى العديد من القطاعات ، وان التحسن الملموس فى قيمة الاحتياطى مؤشر على حالة التعافى التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

وأوضح " الخضيرى " أن ما شهده الاحتياطى يأتى بالتزامن مع ما تم إنجازه على مستوى التعديلات التشريعية والانتهاء من قوانين الاستثمار وصدور لائحة قانون التنمية الصناعية وغيرها من الاصلاحات التى تمثل تلبية لمطالب المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأضاف " الخضيرى " أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا على مستوى الحركة السياحية وإن كنا ننتظر المزيد لاستغلال موارد وامكانيات مصر المختلفة والمتنوعة. 

ويشمل الجزء الأكبر من الاحتياطى، تدفقات ناتجة عن المصادر الأساسية للعملات الأجنبية مثل تحويلات العاملين بالخارج،وعائدات قناة السويس والصادرات وغيرها، بالإضافة الى القروض والسندات طويلة الأجل، فضلًا عن تدفقات استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية

إجراءات تصحيحية :
ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من إجراءات البنك المركزي المصري التى أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي البلاد إلى ,44.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وقالت شلبي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الإجراءات التصحيحية للحكومة و إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من استحقاقات دستورية واقتصادية ساعد علي تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر و تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التشريعية في مقدمتها قانون الاستثمار والشركات والتمويل متناهي الصغر وغيرها ، ليساهم في ذلك في تنامي الاحتياطي النقدي خلال العامين الماضيين تزامنا مع استقرار سعر صرف الدولار بعد تحرير العملة.

وأشارت إلى أن الجدارة الائتمانية لمصر وإشادة المؤسسات الدولية بمنجزات المصارف المصرية في توفير التمويل اللازم القطاعات الإنتاجية في مصر ساعد في تعافي الاحتياطي إذ أن هناك ثقة من العالم الخارجي في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري .
صادرات غير نفطية :
ومن جانبه قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 40 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي،وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، جاء نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج .

وأضاف أبو زيد، في تصريحات لـ"صــدى البـــــلـد"، أن زيادة الصادرات غير النفطية فى إطار سياسة زيادة الصادرات مقابل انخفاض الواردات، ساهم أيضا في ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، والتى كان تأثيره إيجابي على ميزان المدفوعات حيث حقق فائضا بقيمة ١٢.٨ مليار دولار بالإضافة لزيادة إيرادات قناة السويس حيث بلغت ٥.٦ مليار دولار.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 40 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ 44.459 مليار دولار مقابل 44.419 مليار دولار في أغسطس السابق له .

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