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أخبار البلد

نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
الديب ابوعلى - عدسة : أحمد بيسو
قال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، إن نقابة الأطباء تريد أن تصدر لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية إن هناك أزمة داخل الاتحاد لافتا إلى أن النقابات الأعضاء بالاتحاد ومنهم الأطباء نفسها تقدم خدماتها لأعضائها باستثناء نقابة الأسنان التي أغلقت أبوابها لليوم الخامس على التوالي.

وحمل الجندي، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر نقابة الصيادلة باتحاد المهن الطبية، نقابة الأطباء ما يحدث من تعطيل مصالح الأعضاء بنقابة الأسنان مؤكدا أنها تتدخل في شئون النقابات الأخرى رغم أن الاتحاد لا سلطة له على أي نقابة ومهمته تقتصر على تسيبر وتنظيم المعاشات.

ولفت الجندي، إلى استيلاء أمين عام نقابة الأسنان والأمين المساعد على الأختام الخاصة بها من أجل افتعال أزمة مؤكدا أنهم بصدد عمل ختمين خلاف المستولى عليهم وسوف تعود الأسنان لتقديم خدماتها للأعضاء غدا بعد توقفها لمدة 5 أيام.

وأشار نقيب أطباء الأسنان إلي أنهم سيعقدون اجتماعا يوم الاثنين المقبل لعرض آخر التطورات بشأن ما يحدث داخل اتحاد المهن الطبية وقد يدعون لجمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد مرجحا أن يتم مناقشة تغيير اللائحة الداخلية للاتحاد للتقليل من سطوة نقابة الأطباء عليه وإمعانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات الأربع.
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور
نقيب الأسنان: الأطباء مسؤولة عن تعطيل العمل بنقابتنا لـ 5 أيام.. صور

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