رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض ارسم حياة فى طب بيطري قنا

افتتح الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، معرض فنى لطلاب كلية الطب البيطرى بقنا بعنوان"إرسم حياة " تضمن بورتريهات وكارتون وكاريكاتير ونيجاتيف، وذلك على هامش حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطرى.



وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب بالعام الجامعى الجديد و بنصر أكتوبر العظيم وهو نصر العزة والكرامة، مؤكدًا أن مقولة " مصر أم الدنيا " ليست من فراغ " فمصر كانت ومازالت من أعظم الأمم وحضارتها من أول الحضارات فى التاريخ وما تزال مستهدفة ولكنها ستظل عصية على أى عدو.



وأكد رئيس الجامعة، بأن الجامعة تحرص دائمًا على أن يكون طلابها من الطلاب المتميزين دراسيًا وفى الأنشطة الطلابية أيضًا وتريد أن تفخر بطلابها لذا فعليهم بذل المجهود سواء فى مجال الدراسة أو فى الأنشطة الطلابية التى تتطلب العمل الجماعى ويكتسب الطالب منها المهارات المختلفة.



وأضاف منصور أن كلية الطب البيطرى تتميز بخدمة المجتمع وتؤدى دور كبير للجامعة بقوافلها الطبية البيطرى المتميزة فى جميع أنحاء جنوب مصر.



وتوجه الدكتور محمد وائل عبد العظيم- عميد كلية الطب البيطرى، بالتهنئة للطلاب الجدد وأكد أن الكلية تقدم كافة الدعم لطلابها من أجل راحتهم والتفوق الدراسى.

