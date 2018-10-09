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ديني

اليوم.. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر صفر لعام 1440هـ

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر صفر لعام 1440 هـ وسيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك.

وأكدت «الإفتاء» في بيان لها، أن دخول شهر صفر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر المحرم، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر صفر، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر المحرم ثلاثين يومًا.

ونبهت على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت: «إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».

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