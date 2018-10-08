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تعليم

احتفالية فنية كبرى لانتصارات أكتوبر في جامعة طنطا..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
أحمد على
نظمت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا احتفالية فنية متميزة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة قدمها طلاب وطالبات الجامعة برؤية فنية وإعداد الدكتور سمير القمري مدرس الموسيقى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا.

وتضمن الحفل باقة متميزة من أشهر الأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنين والتي شكلت جزءا من وجدان الشعب المصري منها: يا بلادى ، أم البطل ، عاش اللي قال ، بالأحضان، يا أغلي اسم ، مصر أم الدنيا، ، أحلى بلد بلدي، الوطن الأكبر.
احتفالية فنية كبرى لانتصارات أكتوبر في جامعة طنطا..صور
احتفالية فنية كبرى لانتصارات أكتوبر في جامعة طنطا..صور
احتفالية فنية كبرى لانتصارات أكتوبر في جامعة طنطا..صور
احتفالية فنية كبرى لانتصارات أكتوبر في جامعة طنطا..صور
احتفالية فنية كبرى لانتصارات أكتوبر في جامعة طنطا..صور

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