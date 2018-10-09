اليوم.. وزارة الكهرباء تشارك في تنظيم مؤتمر مصر للطاقة المتجددة

تشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، اليوم الثلاثاء، في تنظيم المؤتمر الأول للطاقة المتجددة.



ويهدف المؤتمر، الذي سيعقد على مدار 3 أيام، إلى تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الاعلان عن التقرير الذي أعدته "أيرينا" عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وهو بمثابة تقييم واف وشامل عن إمكانيات الطاقة المتجددة لدينا، خاصة بعدما وضعت مصر نصب أعينها هدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحلول عام 2022 ليرتفع إلى 42% بحلول عام 2035 حيث تعمل جاهدة على مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة.



ويهدف المؤتمر إلى دعوة المستثمرين وصناع السياسات الوطنية في كل من "مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للدفع نحــو التحول الطاقي، والسعي لتحقيق الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى؛ بغية الاستفادة من التكلفة المنخفضة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، علاوة على عرض الأمين العام للوكالة، عدنان أمين، نتائج تقرير مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في حضور جمع من الوزراء والضيوف رفيعي المستوى.