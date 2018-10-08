قومي المرأة يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة في احتفالية دار الهلال

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بوجودها اليوم بمقر دار الهلال للاحتفال بالذكرى الـ45 لنصر السادس من أكتوبر، ولتكريم أسر شهداء الوطن، موجهة التحية الى مجلة حواء لاهتمامها بقضايا المرأة ، وبتكريم أسر شهداء الوطن.



وأكدت مرسى، خلال كلمتها فى افتتاح احتفالية مجلة حواء بعنوان "نساء فى ظهر الوطن"، أن شهر اكتوبر هو شهر الاحتفالات التى تدعو إلى ضرورة الاصرار على تذكير أبنائنا بالعبور العظيم، مشددة على أن ما حدث فى حرب اكتوبر المجيدة والعبور العظيم بقيادة الجيش المصرى والرئيس الراحل محمد أنور السادات انتهى بالانتصار والسلام.



وأشارت إلى العبور الثانى العظيم الذى حدث فى ثورة ٣٠ يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كانت المرأة هى الأكثر خوفا على الوطن، وهى المحرك والدافع لتشجيع الرجال على النزول والمشاركة ، مما أسفر عن تطور وضع المرأة في المجتمع ، حيث وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى 15%، ونسبة المرأة في الحكومة وصلت إلى ٢٥%.



وأشارت رئيس المجلس إلى الحادث الارهابى الغاشم فى بئر العبد الذى حدث العام الماضى وفقدت خلاله المدينة عددا كبيرا من رجالها وشبابها، والحادث الإرهابى فى الكنيسة البطرسية التى كانت تضم نساء واطفالا، موضحة انها حين التقت احدى الأمهات فى المستشفى أكدت استعدادها التضحية بباقى اولادها، منوهة الى فداحة فقدان الأبناء عند امهاتهن، قائلة: "لا توجد قوة أكبر من هذه فى العالم"، فالمرأة المصرية دائما تضحى بكل ما هو غال وعزيز فداء للوطن.



من جانبه أكد مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، فى كلمته، على وجود مخطط لطمس تاريخ الحرب من ذاكرة شباب مصر، مطالبا المجلس القومى للمرأة وجميع المؤسسات الوطنية بالالتفات لهذه الظاهرة، مشيدا بدور القومى للمرأة فى النهوض بأوضاع المرأة التى نلمسها بجميع ربوع مصر.



ووجهت سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء الشكر إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال لدعمه المستمر لقضايا المرأة ، كما شكرت الدكتورة مايا مرسى على مساندتها ، ووجهت تحية خاصة الى نساء الوطن الصامدات المضحيات زوجات وامهات شهداء الجيش والشرطة والقضاء.



وأكدت رئيس تحرير مجلة حواء أن احتفالية اليوم تهدف لتقديم التقدير لنساء مصر الواقفات خلف الوطن، والمضحيات من زوجات وامهات الشهداء، للتعبير عن تقديرنا جميعا لحجم ما بذلنه لدعم الوطن، معلنة إطلاق مجلة حواء مبادرة شجرة الشهيد، وهى عبارة عن غرس شجرة بأسماء الشهداء فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع المجلس والجهات المعنية.



وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من زوجات وامهات شهداء الوطن، كما قدمت سمر الدسوقى درع مؤسسة دار الهلال للدكتورة مايا مرسى لدعمها قضايا المرأة وللخروج بالاحتفالية بهذا النجاح، وبدورها قدمت الدكتورة مايا مرسى درع المجلس إلى كل من سمر الدسوقى ومجدى سبلة لدعم قضايا المرأة.