المرأة العربية تُهنئ العراقية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام

هنأت منظمة المرأة العربية حصول الناشطة العراقية "نادية مراد" على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، معتبرة ذلك تكريمًا للعراق ولكفاح وصمود العراقيين والمرأة العراقية في وجه الإرهاب والتطرف.



ولدت ناديا مراد التي عام 1993 في شمال العراق كان لها دور كبير في تعريف العالم بمأساة المرأة العراقية في المناطق التي احتلتها عصابات (داعش) الإرهابية، بالإضافة إلى جهودها المبذولة في إنهاء الاستعباد الجنسي وتجارة الرقيق خلال الصراعات المسلح، وهي تواصل نضالها من أجل شعبها ومن أجل الدفاع عن حقوق النساء العراقيات ضحايا داعش .



كما هنأت المنظمة الهيئة المشرفة على منح جائزة نوبل للسلام وتشكرها لأنها خصصت الجائزة لناشطين اثنين هما المناضلة العراقية ناديا مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي الذي كان لهما إضافة نوعية في النضال من أجل حماية النساء والفتيات خاصة في حقبات النزاعات المسلحة ومساعدة الضحايا بينهن والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين، فلا يجوز أن ينسى الرأي العام الدولي أن الانتهاكات ضد النساء والفتيات أثناء الحروب والنزاعات المسلحة باتت تعتبر بمصاف الجرائم ضد الانسانية .



ولفتت المنظمة تصريح نادية مراد الى وسائل الإعلام أثناء تلقيها خبر الجائزة إذ قالت :"أنا لا أريد أن يتصوروا معي بل أن يساهموا في إطلاق سراح النساء والفتيات اللواتي ما زلن قيد الاحتجاز أو مجهولات المصير وأن يساهم المهتمون معنا لمعرفة لماذا حدث لنا كل هذا ".



وتعاهد منظمة المرأة العربية النساء والفتيات العربيات جميعها بأنها ستكون منبرا للدفاع عنهن ويدا ممدودة لمساعدتهن في كل الظروف إالى حين يبزغ فجر جديد يحمل إلى منطقتنا الأمل والاستقرار والسلام.