ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المرأة العربية تُهنئ العراقية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:41 م
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية
فاطمة رضا
هنأت منظمة المرأة العربية حصول الناشطة العراقية "نادية مراد" على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، معتبرة ذلك تكريمًا للعراق ولكفاح وصمود العراقيين والمرأة العراقية في وجه الإرهاب والتطرف.

ولدت ناديا مراد التي عام 1993 في شمال العراق كان لها دور كبير في تعريف العالم بمأساة المرأة العراقية في المناطق التي احتلتها عصابات (داعش) الإرهابية، بالإضافة إلى جهودها المبذولة في إنهاء الاستعباد الجنسي وتجارة الرقيق خلال الصراعات المسلح، وهي تواصل نضالها من أجل شعبها ومن أجل الدفاع عن حقوق النساء العراقيات ضحايا داعش .

كما هنأت المنظمة الهيئة المشرفة على منح جائزة نوبل للسلام وتشكرها لأنها خصصت الجائزة لناشطين اثنين هما المناضلة العراقية ناديا مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي الذي كان لهما إضافة نوعية في النضال من أجل حماية النساء والفتيات خاصة في حقبات النزاعات المسلحة ومساعدة الضحايا بينهن والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين، فلا يجوز أن ينسى الرأي العام الدولي أن الانتهاكات ضد النساء والفتيات أثناء الحروب والنزاعات المسلحة باتت تعتبر بمصاف الجرائم ضد الانسانية .

ولفتت المنظمة تصريح نادية مراد الى وسائل الإعلام أثناء تلقيها خبر الجائزة إذ قالت :"أنا لا أريد أن يتصوروا معي بل أن يساهموا في إطلاق سراح النساء والفتيات اللواتي ما زلن قيد الاحتجاز أو مجهولات المصير وأن يساهم المهتمون معنا لمعرفة لماذا حدث لنا كل هذا ".

وتعاهد منظمة المرأة العربية النساء والفتيات العربيات جميعها بأنها ستكون منبرا للدفاع عنهن ويدا ممدودة لمساعدتهن في كل الظروف إالى حين يبزغ فجر جديد يحمل إلى منطقتنا الأمل والاستقرار والسلام.

ترشيحاتنا

معارض سعودي يشن أقوى هجوم على تركيا والجزيرة: مسرحية خاشقجي مدبرة

هاني رمزي: ثنائي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر

ضبط أخطر العناصر الإجرامية فى السحر والجمال وبحوزته سلاح آلي وذخيرة

المسماري يكشف خطة الإرهابي هشام العشماوي لتشكيل الجيش المصري الحر

المحكمة العسكرية تقضي بإعدام ٤ متهمين في قضية ولاية الجيزة

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

الرقابة الإدارية: القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية بالدولة

سقوط زوجة وابنتي شريك الإرهابي هشام عشماوى

شاركت في مسلسل مصري وحيد.. دينا هارون تصدم الوسط الفني السوري وترحل في صمت .. صور

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الجيش الليبي:هشام عشماوي ضمن عناصر حاولت الفرار من درنة منذ سيطرتنا عليها

الجيش الليبي يكشف موعد تسليم هشام عشماوي إلى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه
الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو
المسماري: هشام عشماوي الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو
المسماري: القضاء على الإرهاب معركة مشتركة بين مصر وليبيا.. فيديو
متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟