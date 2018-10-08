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أخبار البلد

التضامن: إتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:36 م
الدكتورة غادة والي،
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
أعلنت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية عن إتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد منذ يوم الاثنين 8 أكتوبر والتي تم تجميدها خلال الأيام الماضية فى إطار عمليات التنقية والتحقق من مدى استحقاق المستفيدين من هذه المساعدات وأنه على أصحاب المساعدات الضمانية التوجه إلى مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم.

وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة وإعادة تسجيل 1,600,000 أسر ضمان اجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها. ودراسة أوضاعها حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التى طرأت عليها.

وكشفت القباج أن نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقية فى المحافظات التى تعمل على تنقية المستفيدين بها بلغ حوالى 25 % من إجمالى المستفيدين .

وكانت أبرز أسباب الاستبعاد: وفاة الشخص المستحق، أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات،  والتحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للعمل بالخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادى للأسر المستفيدة من المساعدات لأكثر من 10 سنوات.

وأوضحت نيفين القباج أن من تم استبعادهم قد تحققت الوزارة من عدم استحقاقهم بعدة طرق أهمها قواعد البيانات المميكنة التي تم بناؤها على مدار السنوات الثلاث الماضية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزارات إلى جانب التحقق الميداني من خلال استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، والاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، والبحث الميدانى الذى تم عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.

وكشفت القباج أنه فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم استبعادهم فلابد من لهم من استخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، من خلال اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لضمان الشفافية وعدم السماح بحصول أشخاص من غير ذوى الإعاقة على امتيازات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.

يشار إلى أن الوزارة قد أتاحت آليات للتظلم من تجميد المساعدات الضمانية عبر تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويرون في أنفسهم الاستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو على البريد الاليكتروني [email protected] أو على البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg .

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