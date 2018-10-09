برلماني: قرى الصعيد تعاني من التهميش.. والموت يهدد الأهالي على الطرق

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قرى الصعيد تعاني من إهمال وتهميش غير عادي، مؤكدا معاناة الأهالي، وعدم توفر الخدمات لهم سواء كانت صحية أو تعليمية أو صناعية.



وأعرب نظير، في تصريح لـ"صدي البلد"، عن استيائه من إهمال الطرق في قرى الصعيد، واصفا إياها بالطرق التي تؤدي إلي الموت، بسبب كثرة الحوادث والوفيات الناتجة عنها.



وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة، بضخ استثمارات لتنمية الصعيد المهمش منذ فترة كبيرة، فمن حق الاهالي ان يعيشوا حياة كريمة خالية من الكوارث والمصائب.



وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد صرحت بأن خطة العام المالي 2018 - 2019 استهدفت توجيه استثمارات حكومية بحوالي 25.6 مليار جنيه، لتنمية محافظات الصعيد بارتفاع بلغ حوالي 20% مقارنة بعام 2017 - 2018، مضيفة أن الخطة وجهت لإقليم جنوب الصعيد "أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر" النسبة الأكبر 51% من الاستثمارات الحكومية الموجهة بقيمة بلغت 13 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد "بني سويف، المنيا، الفيوم" بنسبة 26%، في حين شكلت الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد "أسيوط، الوادي الجديد" النسبة المتبقية 23%.