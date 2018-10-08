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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يمنح شهادات التخرج لطالبات إيطاليات في دراسة اللغة العربية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:11 م
صدى البلد
عمر سلامة
وزع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادات تخرج دفعة جديدة من الدارسين الأجانب بمركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية على الطالبات الإيطاليات الذين أتموا بنجاح دورة تعلم اللغة العربية بالمركز، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، وبحضور الدكتور فهري محمود شاكر مدير المركز.

ودار لقاء بين رئيس جامعة القاهرة والطالبات الإيطاليات، أكد خلاله، أن جامعة القاهرة تنفتح على جامعات العالم، وبخاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الجامعة الدولية القائمة على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية الأجنبية، قائلًا: "إن السلام لن يتم إلا بالوصول إلى درجة كبيرة من التفاهم بين الشعوب والثقافات وتقارب نظم التعليم على النطاق العالمي".

وأعرب الخشت، عن سعادته لإتمام الطالبات الإيطاليات دورة تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك لتعزيز سبل التفاهم والتواصل بين شباب العالم والشباب العربي والمصري، مشيرًا إلي أن المركز يستهدف الوصول إلى 700 طالب إيطالي لدراسة اللغة والثقافة العربية بالمركز.

وأضاف الخشت، أن مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب يقوم بتدريس اللغة العربية والثقافة لعدد كبير من الطلاب الأجانب من جنسيات مختلفة، إيطاليون، وكوريون، وروس، وجورجيون، وأرمنيون، وألمان، وفرنسيون، وغيرهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، موجها حديثة للطالبات الإيطاليات، "إن مصر دولة آمنة وقوية وتنعم بالاستقرار والمصريون شعب ودود للغاية".

وأبدت الطالبات الإيطاليات سعادتهن لدراسة اللغة العربية التي سوف تتيح لهم الاطلاع علي المزيد من الحضارة المصرية والتاريخ المصري القديم.

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