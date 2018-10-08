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مميش يستقبل أعضاء نقابة المهندسين بالزقازيق للتعرف على المشروعات التنموية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:46 م
مميش يستقبل أعضاء
مميش يستقبل أعضاء نقابة المهندسين بالزقازيق
انجي هيبة
استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، وفدًا من أعضاء نقابة المهندسين بالشرقية برئاسة المهندس تامر سامي نقيب المهندسين بالشرقية واللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية والأمن والدفاع القومي بمجلس النواب، وبحضور اللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق رئيس الهيئة للعلاقات العامة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. تهدف الزيارة التعرف على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية بمنطقة القناة.

في بداية الزيارة، رحب الفريق مُهاب مميش بالوفد مشيرًا إلى اتباع الهيئة استراتيجية عمل جديدة تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، وذلك من خلال تبني مشروعات تنموية واقتصادية عملاقة بما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتعزيز المناخ الاستثماري بمنطقة القناة.

 وأكد رئيس الهيئة على أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة جاء تجسيدًا عمليًا للعبقرية المصرية الهندسية وتطويع العلم لخدمة الإنسانية لتستمر رحلة العطاء للقناة كشريان للمحبة والرخاء للعالم أجمع، موضحًا أن مشروع القناة الجديدة حظى بتقدير عالمي لدوره الرائد في خدمة حركة التجارة العالمية.

خلال الزيارة، شاهد الحضور عددًا من الأفلام التسجيلية التي تروي تاريخ القناة، و تسرد الأحداث المهمة التي مرت بها منذ التأميم مرورًا بمشروعات التطوير المختلفة وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، كما استمع الوفد إلى عرض تقديمي، قدمه الأستاذ خالد طه مسئول العلاقات الخارجية، تناول فيه الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة ومدى تكامله مع مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة.

من جانبه، قام اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية والأمن والدفاع القومي بمجلس النواب بتوجيه التحية للفريق مهاب مميش وكافة العاملين في هيئة قناة السويس على العمل الدؤوب والشاق لرفعة البلاد، مؤكدًا أن مصر تسير نحو التنمية بخُطي ثابتة بفضل سواعد أبنائها.

في ختام الزيارة، توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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