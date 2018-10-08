هاميلتون على بعد 20 انتصارا من الرقم القياسي لـ شوماخر

أصبح متسابق السيارات البريطاني لويس هاميلتون على بعد 20 انتصارا فقط من الرقم القياسي لمايكل شوماخر بعدما حقق ٧١ انتصارا فى مسيرته التاريخية وذلك بعد فوزه الرائع بسباق جائزة اليابان الكبرى حيث تصدر السائق البريطاني الذي بدأ السباق من مركز أول المنطلقين للمرة 80 في مسيرته وهو رقم قياسي من البداية وحتى النهاية ولم يتنازل عن الصدارة حتى أثناء وقفات الصيانة.. وتصدر السائق البالغ عمره 33 عاما كل التجارب الحرة والتجارب التأهيلية لسباق اليابان.





وقال هاميلتون الذي حقق انتصاره رقم 71 في مسيرته ليصبح على بعد 20 انتصارا فقط من الرقم القياسي لمايكل شوماخر:" هذا عجيب حقا" .. وأضاف :" بالطبع أخوض سباقات منذ فترة طويلة لكن السعادة التي في داخلي كبيرة كما هي دوما".. وكان الفوز هو السادس لهاميلتون في اخر سبعة سباقات والرابع له على التوالي.





وأصبح هاميلتون قاب قوسين أو أدنى من أن يكون ثالث سائق فقط، بعد شوماخر والأرجنتيني خوان مانويل فانجيو يفوز بخمسة ألقاب على الأقل في الفورميولا وان.





ويحلق السائق البريطاني في صدارة الترتيب العام بفارق 67 نقطة عن سيباستيان فيتيل الذى أنهى السباق في المركز السادس بعد حادث اصطدام مع ماكس فرستابن سائق رد بول.

ويمكن لهاميلتون حسم اللقب في السباق المقبل في أوستن لو انتصر واحتل الألمانى فيتيل مركزا أقل من الثاني.





ولم يكن لدى مرسيدس، الذي لم يخسر بطولتي السائقين والصانعين منذ الاستعانة بمحركات توربينية مكونة من ست اسطوانات وأنظمة استعادة الطاقة، السيارة الأفضل لأغلب فترات الموسم إذ تفوق فيراري منذ البداية.





وقال هاميلتون: "قلت للكل ‬‬‬أتمنى أيها الرفاق أن تشعروا جميعا أنكم تقومون بعملكم على أفضل وجه لأننا نفعل ذلك حقا ويجب الانتباه لذلك". وأضاف: "من الصعب ملاحظة العمل الفردي الرائع وأيضا الجماعي الذي نقوم به خلال فترة قصيرة".





لكن هاميلتون لا يفضل الاستغراق كثيرا في الماضي، وتحول بتفكيره سريعا إلى سباق جائزة أمريكا الكبرى المقرر يوم 21 أكتوبر حيث فاز هناك في خمسة من آخر ستة سباقات.



