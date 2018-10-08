ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

هاميلتون على بعد 20 انتصارا من الرقم القياسي لـ شوماخر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:51 م
صدى البلد
أصبح متسابق السيارات البريطاني لويس هاميلتون على بعد 20 انتصارا فقط من الرقم القياسي لمايكل شوماخر بعدما حقق ٧١ انتصارا فى مسيرته التاريخية وذلك بعد فوزه الرائع بسباق جائزة اليابان الكبرى حيث تصدر السائق البريطاني الذي بدأ السباق من مركز أول المنطلقين للمرة 80 في مسيرته وهو رقم قياسي من البداية وحتى النهاية ولم يتنازل عن الصدارة حتى أثناء وقفات الصيانة.. وتصدر السائق البالغ عمره 33 عاما كل التجارب الحرة والتجارب التأهيلية لسباق اليابان.

وقال هاميلتون الذي حقق انتصاره رقم 71 في مسيرته ليصبح على بعد 20 انتصارا فقط من الرقم القياسي لمايكل شوماخر:" هذا عجيب حقا" .. وأضاف :" بالطبع أخوض سباقات منذ فترة طويلة لكن السعادة التي في داخلي كبيرة كما هي دوما".. وكان الفوز هو السادس لهاميلتون في اخر سبعة سباقات والرابع له على التوالي.

وأصبح هاميلتون قاب قوسين أو أدنى من أن يكون ثالث سائق فقط، بعد شوماخر والأرجنتيني خوان مانويل فانجيو يفوز بخمسة ألقاب على الأقل في الفورميولا وان.

ويحلق السائق البريطاني في صدارة الترتيب العام بفارق 67 نقطة عن سيباستيان فيتيل الذى أنهى السباق في المركز السادس بعد حادث اصطدام مع ماكس فرستابن سائق رد بول.
ويمكن لهاميلتون حسم اللقب في السباق المقبل في أوستن لو انتصر واحتل الألمانى فيتيل مركزا أقل من الثاني.

ولم يكن لدى مرسيدس، الذي لم يخسر بطولتي السائقين والصانعين منذ الاستعانة بمحركات توربينية مكونة من ست اسطوانات وأنظمة استعادة الطاقة، السيارة الأفضل لأغلب فترات الموسم إذ تفوق فيراري منذ البداية.

وقال هاميلتون: "قلت للكل ‬‬‬أتمنى أيها الرفاق أن تشعروا جميعا أنكم تقومون بعملكم على أفضل وجه لأننا نفعل ذلك حقا ويجب الانتباه لذلك". وأضاف: "من الصعب ملاحظة العمل الفردي الرائع وأيضا الجماعي الذي نقوم به خلال فترة قصيرة".

لكن هاميلتون لا يفضل الاستغراق كثيرا في الماضي، وتحول بتفكيره سريعا إلى سباق جائزة أمريكا الكبرى المقرر يوم 21 أكتوبر حيث فاز هناك في خمسة من آخر ستة سباقات.

وقال السائق البريطاني وهو يشير لسيارته "أوستن حلبة جيدة لنا في المعتاد، لذلك لا أطيق الانتظار لإطلاق العنان لذلك الوحش هناك".
هاميلتون على بعد 20 انتصارا من الرقم القياسي لـ شوماخر
هاميلتون على بعد 20 انتصارا من الرقم القياسي لـ شوماخر

ترشيحاتنا

الجيش الليبي:هشام عشماوي ضمن عناصر حاولت الفرار من درنة منذ سيطرتنا عليها

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه

CNN: تحرك أمريكي لكشف لغز اختفاء خاشقجي

محللة سياسية: أمريكا قادرة على تدمير إيران

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

مسئول سعودي يكشف حقيقة طرد السفير التركي

سمير فرج: القبض على عشماوي حيا يمثل كنزا لمصر.. فيديو

أردوغان يهذي.. على القنصلية السعودية إثبات أن خاشقجي غادر المبنى

ومن العشق ما قتل..سيدة تتفق مع عاطل على قتل زوجها وإخفاء جثته بالصحراء

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه
الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو
المسماري: هشام عشماوي الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو
المسماري: القضاء على الإرهاب معركة مشتركة بين مصر وليبيا.. فيديو
متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟