عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور

قالت الدكتور أماني حنفي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية أقامت معرضا للوحات الفنية، في بانوراما أكتوبر، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.



وأضافت ، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن المعرض ضم 50 لوحة فنية، من إنتاج طلاب الكلية، بمشاركة نحو 40 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن كل طالب رسم لوحته من وجهة نظره لانتصار أكتوبر.



وأعربت عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، عن سعادتها باللوحات الفنية التي رسمها الطلاب، مشيرة إلى الطلاب لم يعيشوا حرب أكتوبر، ولكن جسدوا الانتصار بصورة تبرز بطولة الجيش المصري في الحرب، ليعلم الجميع من خلال اللوحات مدى كفاح الجيش لنصل لما نحن عليه الآن.

