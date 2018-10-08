ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتور أماني حنفي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية أقامت معرضا للوحات الفنية، في بانوراما أكتوبر، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضافت ، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن المعرض ضم 50 لوحة فنية، من إنتاج طلاب الكلية، بمشاركة نحو 40 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن كل طالب رسم لوحته من وجهة نظره لانتصار أكتوبر.

وأعربت عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، عن سعادتها باللوحات الفنية التي رسمها الطلاب، مشيرة إلى الطلاب لم يعيشوا حرب أكتوبر، ولكن جسدوا الانتصار بصورة تبرز بطولة الجيش المصري في الحرب، ليعلم الجميع من خلال اللوحات مدى كفاح الجيش لنصل لما نحن عليه الآن.
عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور
عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور
عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور
عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور
عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور
عميد نوعية عين شمس: الطلاب جسدوا بطولات أكتوبر في 50 لوحة فنية.. صور

ترشيحاتنا

الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة دينا هارون: الموت ينتقي أجمل الزهور

محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

سمير فرج: القبض على عشماوي حيا يمثل كنزا لمصر.. فيديو

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

CNN: تحرك أمريكي لكشف لغز اختفاء خاشقجي

ننشر السيرة الذاتية لـ نادر سعد متحدث مجلس الوزراء الجديد

أول رد من المذيعة ياسمين عز على منتقدي إطلالتها في ذكرى نصر أكتوبر

سقوط الرجل الثاني بالقاعدة رفيق الدرب الأسود لـ هشام عشماوي

معارض سعودي يشن أقوى هجوم على تركيا والجزيرة: مسرحية خاشقجي مدبرة

الجيش الليبي يكشف موعد تسليم هشام عشماوي إلى مصر

أردوغان يهذي.. على القنصلية السعودية إثبات أن خاشقجي غادر المبنى

بعد القبض عليه.. أبرز 8 حوادث متورط فيها الإرهابي هشام عشماوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

فيديو

سمير فرج: لم نشهد أي عمليات تسلل إلى الحدود المصرية الفترة السابقة ..فيديو
الداخلية تضبط عصابة للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية.. فيديو
سمير فرج: القبض على عشماوي حيا يمثل كنزا لمصر.. فيديو
4 منافذ ثابتة لمبادرة كلنا واحد في القاهرة لبيع السلع.. فيديو
حماية المستهلك: تدشين مبادرة شهرية لحل مشاكل المواطنين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟