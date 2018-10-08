ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إعادة تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادية بالإسماعيلية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:37 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان
انجي هيبة
أصدر اللواء أحمد عثمان محافظ الاسماعيلية، اليوم الاثنين، قرارا برقم 567 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية بديوان عام محافظة الاسماعيلية.

وذلك برئاسته وعضوية كلا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار القانونى للمحافظة ومدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ووكيل وزارة مديرية التنظيم والادارة وتختص اللجنة بتقييم المتقديمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية  والنظر فى الاختيار من بين المتقدمين و النظر فى تقويم اداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد و يتم التقييم عند التقدم لشغل الوظيفة على اساس القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى والسمات الشخصية.

جاء ذلك فى اطار حرص اللواء حمدى عثمان على اختيار أفضل العناصر القيادية  لشغل الوظائف القياداية والادارة الاشرافية  على مستوى محافظة الاسماعيلية  لوضع المحافظة على طريق التميز والتطوير.

كما تضمن القرار تشكيل امانة فنية للجنة برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة و عضوية مندوب عن مديرية التنظيم والادارة و مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية المعلن عنها وتختص الامانة الفنية  بتلقى الطلبات لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية المعلن عنها و اعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

استياء داخل الأهلي بسبب تسريب خبر التفاوض مع مدافع كوم حمادة

الرشوة المالية والجنسية تطيح بـ 16 مسئولا بوظائف قيادية بالدولة

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

الجيش الليبي:هشام عشماوي ضمن عناصر حاولت الفرار من درنة منذ سيطرتنا عليها

تركيا تطالب السعودية بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

شاهد .. ربط فتاة مسلمة وجلدها خمس ساعات بالهند لهذا السبب

الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة دينا هارون: الموت ينتقي أجمل الزهور

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

10 أفكار لـ جذامة غير تقليدية

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

فيديو

رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو
استرداد 7 آلاف فدان أملاك دولة فى المنيا وأبوقرقاص.. فيديو وصور
الأوقاف: إطلاق حملة وطن بلا إدمان للتوعية من التدخين قريبا ..فيديو
حماية المستهلك: حل الشكاوى مباشرة بناء على تعليمات الرئيس..فيديو
المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟