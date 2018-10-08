إعادة تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادية بالإسماعيلية

أصدر اللواء أحمد عثمان محافظ الاسماعيلية، اليوم الاثنين، قرارا برقم 567 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية بديوان عام محافظة الاسماعيلية.



وذلك برئاسته وعضوية كلا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار القانونى للمحافظة ومدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ووكيل وزارة مديرية التنظيم والادارة وتختص اللجنة بتقييم المتقديمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية والنظر فى الاختيار من بين المتقدمين و النظر فى تقويم اداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد و يتم التقييم عند التقدم لشغل الوظيفة على اساس القدرات العلمية و التاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى والسمات الشخصية.



جاء ذلك فى اطار حرص اللواء حمدى عثمان على اختيار أفضل العناصر القيادية لشغل الوظائف القياداية والادارة الاشرافية على مستوى محافظة الاسماعيلية لوضع المحافظة على طريق التميز والتطوير.



كما تضمن القرار تشكيل امانة فنية للجنة برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة و عضوية مندوب عن مديرية التنظيم والادارة و مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية المعلن عنها وتختص الامانة الفنية بتلقى الطلبات لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية المعلن عنها و اعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.

