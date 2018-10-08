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أخبار البلد

رؤساء تحرير الصحف: مساندة الأهداف الكبرى لتطوير التعليم فى مصر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد رؤساء تحرير الصحف المصرية قومية وخاصة والإعلاميون القائمون على برامج الحوارات على الشاشات المصرية، والمهتمون بالشأن التعليمي على اختلاف آراء الجميع، وبعد حوار صريح وطويل مع وزير التعليم العام والفني الدكتور طارق شوقي والذي عقد اليوم بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابعوا في بيانهم الختامي، أن الأمر أصبح ضرورة قصوى لخلق إنسان مصري جديد أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصر، وأكثر تأهيلا لاستخدام قدراته العقلية ومهاراته الإنسانية في تحسين جودة حياته وفهم عالمه علي نحو صحيح بما يمكنه من أن يكون طرفا أساسيا في صنع التقدم الإنساني، يواصل مهمة أجداده في بناء حضارة انسانية تنتصر للمعرفة والعلم والسلام وتهزم الفقر والجهل والمرض وتجتث العنف وتعترف بالآخر وتشاركه الأمل في بناء العالم الجديد.

وأوضحوا أن تطوير التعليم في مصر قد أصبح شاغلها الأول وينبغي أن يحظى بحماس المجتمع المدني، وحفاوة الأسر المصرية على امتداد 16 عاما متصلة هي عمر العملية التعليمية في مصر، ضمانا لاكتمال صحيح لهذه العملية، التي تطلب جهدا دؤوبا مستمرا.

وأضاف البيان " لم يدرك المجتمع المصري بجميع فئاته أن عملية التعليم عملية شاقة تتطلب جهدا ومتابعة يقظة ومستمرة، على مدى 16 عاما".

وأكد المجلس "تكاد تكون هذه العملية أكبر وأطول مشروع استثماري في مصر يختص بتطوير قدرات الإنسان المصري وتمكنه من تغيير واقعه للافضل".

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