محافظ الشرقية يتفقد أعمال ازدواج طريق فاقوس الحسينية .. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال ازدواج طريق فاقوس - الحسينية بطول 25.5 كم والمقام بتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين .



وتفقد المحافظ غرفة الدفع النفقي والمقامة أمام قرية الديدمون لسرعة الإنتهاء من أعمال التغطية والرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد لنهو المشروع ودخوله الخدمة ليساهم وبشكل كبير في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين .



وأكد محافظ الشرقية أن أعمال توسعة ورفع كفاءة وتأهيل ورصف الطرق تساهم بشكل كبير في زيادة حركة التجارة وإحداث التنمية المنشودة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقلل الوقت والجهد وتخلق أجواء أمنة للمواطنين .



رافق المحافظ في الجولة حامد هبيلة السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والنائبة نوسيلة أبو العمر عضو مجلس النواب والنائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب ووجيه صدقي رئيس مركز ومدينة فاقوس.