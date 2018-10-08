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محافظات

محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بفاقوس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:51 م
الدكتور والإسكان
الدكتور والإسكان بفاقوس
محمد الطحاوي -وائل شاهين
تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع الإسكان الاجتماعي بفاقوس والمكون من 20 عمارة تضم 436 وحدة سكنية بتكلفة 100 مليون جنيه لخدمة أهالي المدينة والمدن والمناطق المجاورة .

وتجول المحافظ داخل الوحدات السكنية للاطمئنان على مستوى الإنشاء والتشطيب وللتأكد من مراعاتها لكافة التصميمات الهندسية والجودة في التنفيذ، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال للاستفادة من المشروع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية وتسعى لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة الوحدات عليها مشيرًا إلى أنه من حق المواطن الحصول على مسكن يليق به.
محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بفاقوس
محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بفاقوس

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