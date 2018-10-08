أبرز فيديوهات التوك شو .. سقوط الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا .. الصحة: مليون متردد على مبادرة علاج فيروس سي .. وموقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، اليوم الاثنين، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة وكانت من أهمها سقوط الإرهابى المصري هشام عشماوى.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا





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