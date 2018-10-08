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توك شو

أبرز فيديوهات التوك شو .. سقوط الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا .. الصحة: مليون متردد على مبادرة علاج فيروس سي .. وموقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:22 م
الإرهابي هشام العشماوي
الإرهابي هشام العشماوي
شيماء مجدي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، اليوم الاثنين، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة وكانت من أهمها سقوط الإرهابى المصري هشام عشماوى.

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:

سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا


تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية



الصحة: مليون متردد على مبادرة علاج فيروس سي خلال 5 أيام


تعرف على موقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات


فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية


جولة في القنصلية السعودية بإسطنبول بحثا عن جمال خاشقجي


خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية


كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة


باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية


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