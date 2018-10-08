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تعليم

حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم ..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:56 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت كلية التربية النوعية حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد فتحى عبد المحسن عميد الكلية والدكتورة منال محمدى العدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد صلاح منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية بالفيوم حرص الكلية علي بناء طالب قادر على التميز بسوق العمل من خلال توفير بيئة علمية وثقافية تفيد خريج الكلية مستقبلًا فالجامعة مكان لتربية العقول وتهذيب الأخلاق، موجهًا الطلاب بأهمية الانتظام فى حضور المحاضرات المقررة عليهم وبذل الجهد والابتكار حيث سيتم من خلال الخطة الخمسية للكلية تعيين الأول على كل قسم معيدًا بالكلية.

وأشار إلى ضرورة مشاركة الطلاب بأنشطة رعاية الشباب المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية لما له من أثر الإيجابى فى تفاعل الطالب مع زملائه بالكلية.

من جانبها أكدت الدكتورة منال العدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حرصها الدائم على حل المشكلات التى قد يواجهها الطلاب خلال فترة الدراسة، مطالبة بتوجه الطلاب غير القادرين لإدارة رعاية الشباب بالكلية للاستفادة من دعم المصروفات الدراسية والكتاب الجامعى واستلام دليل الطالب والذى سيتم توزيعه على اسطوانات مدرج به لائحة الكلية والمقررات الدراسية.
حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم ..صور
حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم ..صور

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