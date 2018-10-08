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تعليم

وكيل وزراة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة بني عبيد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم "الإثنين"، عدد من مدارس إدارة بنى عبيد التعليمية، حيث شملت الجولة مدارس الشافعى علام والنصر الابتدائية بشماس ومدرسة صادق شلبى للتعليم الأساسي، وذلك في إطار حرصه الشديد على حسن سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، وتوفير عناصر الأمان للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

وأمر عبد الرؤوف بإخلاء محيط المدرسة من الباعة الجائلين حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ، وحرصا على ضمان سلامة الأغذية التي يتناولها الطلاب، فضلا عن الحفاظ على المظهر اللائق بالمدارس.

كما استمع إلى كلمة ملقاة من الاذاعة المدرسية عن نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة العظيمة وتضحياتهم من أجل وطننا العظيم مصر، وحث أبنائنا الطلاب على حب الوطن وتنمية الشعور بالولاء والانتماء، ثم تفقد عددا من الفصول الدراسية للاطمئنان على حسن الأداء وانتظام الدراسة، وحث الطلاب على الالتزام بحسن المظهر والتحلي بأخلاق طلاب العلم.

وشدد عبد الرؤوف، على ضرورة الانتظام في حضور الفصول المدرسية والاجتهاد وبذل الجهد ليكونوا في مصاف المتفوقين ثم تفقد المدرسة اليابانية ببنى عبيد، متمنيا أن تؤدى المدرسة الدور المنشود الذي أنشئت من أجله.
وكيل وزراة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة بني عبيد
وكيل وزراة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة بني عبيد
وكيل وزراة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة بني عبيد
وكيل وزراة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة بني عبيد

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