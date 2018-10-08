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تعليم

علوم طنطا تقيم احتفالية كبرى لتكريم أبنائها المتميزين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
أحمد على
قال الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة حريصة كل الحرص على الاحتفاء وتكريم الرواد والمبدعين والعلماء وكافة العاملين الذين ساهموا في النهوض والارتقاء بها في كافة التخصصات.

جاء ذلك في كلمته التى ألقاها اليوم في الحفل الذي نظمته كلية العلوم احتفاءً بعلمائها وأساتذتها وأبنائها المتميزين.

وقال الدكتور عبد العزيز عبد الدايم ، عميد كلية العلوم، إن هذه الاحتفالية تأتى كل عامين في حرص الكلية على تقدير أبنائها المتميزين نظير جهودهم في النهوض بالكلية وخدمة المجتمع داخليًا وخارجيًا ، مشيرًا إلى أن التكريم شمل الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، كذلك تكريم الحاصلين على درجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس، كذلك تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ، الى جانب تكريم الإداريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه .

وشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى الشيخ، نائب الجامعة للدراسات العليا ، والدكتور الرفاعى مبارك، نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عاطف نوير ، نقيب العلميين بوسط الدلتا، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون، وحشد كبير من العاملين بالكلية.




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