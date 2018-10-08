الداخلية تضبط عصابة للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية.. فيديو

تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مجال الهجرة غير الشرعية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اعتزام عناصر تشكيل عصابى مكون من كلٍ من المدعو " محمود م.م" مواليد 1985 بدون عمل ومقيم برج رشيد بالبحيرة والمدعو " يسرى م.ى" مواليد 1996 تاجر ومقيم برج رشيد بالبحيرة والمدعو " منصور أ.ع" مواليد 1991 بدون عمل ومقيم رشيد بالبحيرة والمدعو " أحمد ع." مقيم مطوبس بكفر الشيخ والمدعو " خالد غ" مقيم بأسيوط الإعداد لعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصرى إلى إحدى الدول الأجنبية عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط من مدينة الإسكندرية.



عقب إتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الأول والثانى والثالث وإحباط محاولة تهريب عدد (7) مهاجر غير شرعى ( 6 مصريين – 1 يحمل جنسية إحدى الدول العربية) حال إستقلالهم السيارة رقم ( س ل ج 5924 ) بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزة قيادة المتهم الثالث والذى ضبط بحوزته مبلغ مالى .



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وممارستهم لنشاط تهريب الأشخاص إلى الخارج مقابل مبالغ مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط باقى أفراد التشكيل .



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تشديد الرقابة على الأماكن الحدودية وإحكام السيطرة ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصةً مواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحد من تلك الظاهرة وتحديد وضبط العناصر القائمة عليها.