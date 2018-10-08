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منوعات

إنسانية شاب تثير اهتمام رواد فيسبوك.. فماذا فعل؟

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:49 م
صدى البلد
محمد علي
فجأة ودون سابق إنذار توقف شاب أمريكي يدعى كريس لأجل إنقاذ حياة مخلوق صغير ظن أنه دهسه بسيارته، بينما اقترب منه شرطيان في بروكلين بارك في مينيسوتا بعدما شاهدوه يجلس على جانب الطريق ليقدم المساعدة للسنجاب، وفقًا لسكاني نيوز في نسختها البريطانية.

وقرب أحد الضباط، واسمه جيريمي، الكاميرا التي يرتديها على كتفه من الشاب، وهو ما جعل الموقف مسجلًا بالصور والفيديو، وقد أذاعته الشرطة لاحقًا، وهو ما أوجد صدى واسع من الإهتمام على صفحات الفيسبوك، والتي امتدحت في الشاب إنسانيته، حيث أوقف سيارته لأجل المخلوق.

وفي الفيديو ، أخبر كريس الضباط بأنه قلق من أن يكون قد اصطدم بالحيوان بسيارته ، بينما حاولت الشرطة طمأنته من أن السنجاب "ربما سقط من ضغط السيارة"، وبينما يتحدث كريس مع الشرطة افاق السنجاب وقفز بعيدا ، تاركا الضباط يمزحون مع كريس.

وعلى فيسبوك ، تمت مشاركة الفيديو أكثر من 7000 مرة .

إنسانية شاب تثير اهتمام رواد فيسبوك.. فماذا فعل؟
إنسانية شاب تثير اهتمام رواد فيسبوك.. فماذا فعل؟

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