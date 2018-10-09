إعلام المحلة ينظم ندوة بعنوان المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة الاقتصادية.. صور

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى ندوة تنموية اليوم الإثنين، تحت عنوان "المخلفات الزراعية وكيفية الإستفادة الإقتصادية منها" وحاضرت بها ميرهان الحلوجى أخصائية الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بالغربية بمقر الجمعية الزراعية بقرية الهياتم مركز المحلة.



كما تناولت الندوة التعريف بالمقصود بالمخلفات الزراعية وأهميتها الإقتصادية بالنسبة للفلاح والحفاظ على البيئة فى أن واحد.



وأكدت الحلوجى أن قش الأرز كمخلف زراعى يمكن أن يستخدم كعلف للمواشى وكذلك يستخدم كسماد للأرض أو مشروعات صغيرة أخرى .



وأشارت إلى أن هناك مستثمرين يقومون بشراء قش الأرز وقد وصل الطن من 300جنيه إلى 600 جنيه .



وشددت الحلوجى على أن من يقوم بحرق قش الأرز يضع نفسه تحت طائلة القانون حيث نص القانون على الغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه وسنه سجن فى حال حرق قش الأرز ويقوم جهاز شئون البيئة بالمرور على الأراضى لتحرير المحاضر للمخالفين وذلك بتحديد أماكن الحرق عن طريق القمر الصناعى .



كما حضر اللقاء عدد من مسئولى الجمعيات الزراعية ومواطنين من القرية .



وأدار اللقاء محمود السمرى ومحمد الشناوى الإعلاميان بمركز إعلام المحلة الكبرى وبإشراف مصطفى حسين مدير المركز و سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.