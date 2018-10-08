سمير فرج: لم نشهد أي عمليات تسلل إلى الحدود المصرية الفترة السابقة ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن القوات المسلحة المصرية لن توقف العملية الشاملة لسيناء 2018 سوى بعد تدمير كافة العناصر الإرهابية.





وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفيه له عبر فصائية "إكسترا نيوز" اليوم، الإثنين، تعليقًا على البيان الذي أصدرته القوات اليوم، فيما يخص العملية الشاملة، أن القوات المسلحة ما زالت تعمل على ثلاثة اتجاهات الإستراتيجية المختلفة؛ اتجاه سيناء، وليبيا الغرب، واتجاه السودان، علاوة على تأمين البحر الأبيض المتوسط بالعناصر البحرية.





وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لم نشهد أي عمليات تسلل إلى الحدود المصرية، نظرًا لتأمين القوات المسلحة للحدود بشكل جيد.